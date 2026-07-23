Садыр Жапаров встретился с главой МИД Беларуси в Чолпон-Ате

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 23 июля в Чолпон-Ате принял министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы расширения взаимодействия по ключевым направлениям.

Как сообщили в пресс-службе президента, глава государства отметил, что между Кыргызстаном и Беларусью созданы все необходимые условия для дальнейшего укрепления партнерства. По его словам, этому способствуют высокий уровень политического диалога, прочная договорно-правовая база и взаимная приверженность выполнению достигнутых договоренностей.









Отдельное внимание было уделено предстоящему участию президента Беларуси Александра Лукашенко в саммите ШОС и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Максим Рыженков передал Садыру Жапарову приветствие и добрые пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко. Он также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН и выразил уверенность, что республика внесет значимый вклад в работу Совета.

Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов.

По итогам встречи Садыр Жапаров и Максим Рыженков подтвердили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и реализации достигнутых договоренностей.