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Власть
Сюжет: Атака на Иран

США и Саудовская Аравия намерены сотрудничать в области ядерной энергетики

Министерство энергетики США сообщило, что Вашингтон и Эр-Рияд подписали соглашение о мирном сотрудничестве в области ядерной энергетики и двустороннее соглашение о гарантиях и мерах контроля, информирует ВВС.

Отмечается, что эти документы закладывают «правовую основу» для многомиллиардного партнерства, рассчитанного на десятилетия.

Некоторые эксперты опасаются, что Саудовская Аравия может использовать полученные технологии для создания ядерного оружия, что спровоцирует новую гонку вооружений на Ближнем Востоке.

Подобные соглашения известны как «Соглашения 123» — по названию раздела 123 Закона США об атомной энергии, пишет газета New York Times. Они имеют обязательную юридическую силу и обычно определяют правила передачи, использования и хранения ядерных материалов, хотя президент США может освободить отдельные страны от выполнения некоторых требований.

Одной из наиболее примечательных особенностей соглашения Вашингтона с Эр-Риядом является то, что после проведения совместного исследования Саудовской Аравии могут разрешить обогащать уран на собственной территории для производства топлива на предприятии, построенном при участии США — вместо того чтобы импортировать готовое топливо.

Это заметно отличается от соглашения, подписанного США с ОАЭ в 2009 году: тогда Эмираты добровольно отказались от права самостоятельно производить ядерное топливо.

Ядерный вопрос остается в центре продолжающегося уже несколько месяцев конфликта США и Израиля с Ираном. Обе страны заявляют, что одной из причин, по которой они начали войну с Ираном в феврале, было стремление не допустить, чтобы эта страна когда-либо создала ядерное оружие. Тегеран отрицает наличие таких планов.

Саудовская Аравия добивалась доступа к американским ядерным технологиям еще со времен президентства Джорджа Буша-младшего. Теперь, по оценкам экспертов в области энергетики, Саудовской Аравии потребуется как минимум около десяти лет, чтобы ввести в эксплуатацию свои первые гражданские атомные электростанции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382702/
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