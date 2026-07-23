Уроки физкультуры для детей с инвалидностью хотят сделать индивидуальными

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект, который меняет правила уроков физической культуры в образовательных организациях Кыргызстана.

Согласно документу, учащиеся с инвалидностью должны будут заниматься индивидуально с использованием адаптивной физической культуры. Школы и другие образовательные организации также обяжут постоянно отслеживать физическую подготовленность и развитие учеников.

Уроки физкультуры будут проводиться в учебное время по государственным образовательным стандартам и программам, а после занятий — в спортивных кружках и секциях. Ежегодно образовательные организации должны проводить тестирование физической подготовленности учащихся.

Законопроект также запрещает спортивным организациям отказывать людям с инвалидностью в доступе к спортивной инфраструктуре и услугам, если у них нет медицинских противопоказаний.

Кроме того, спортивные организации, независимо от формы собственности, должны будут предоставлять возможность заниматься спортом не менее чем пяти людям с инвалидностью.

Авторы инициативы считают, что изменения позволят расширить участие людей с инвалидностью в занятиях физкультурой и спортом и окажут им дополнительную социальную поддержку. Реализация проекта, как указано в справке-обосновании, не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.