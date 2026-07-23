В Кыргызстане за каждое срубленное дерево предлагают высаживать пять новых

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект, усиливающий защиту зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана.

Документ предусматривает запрет на сокращение площади парков, скверов и бульваров при корректировке генеральных планов и уплотнении застройки. Границы рекреационных зон предлагают отображать на электронных картах и сделать открытыми для граждан.

За каждое срубленное дерево застройщик должен будет высадить не менее пяти крупномерных саженцев, адаптированных к местному климату, и обеспечить уход за ними в течение трех лет.

Если на месте строительства нет свободной территории, мэрия или айыл окмоту должны предоставить другой участок для озеленения.

Проекты, предусматривающие вырубку более десяти деревьев или кустарников, планируют направлять на экологическую экспертизу. В проектную документацию также потребуется включать дендроплан с указанием вида, возраста и состояния каждого растения.

Каждому дереву в населенных пунктах предлагают присвоить цифровой паспорт с координатами и сведениями о его состоянии. Органы местного самоуправления должны будут проводить инвентаризацию не реже одного раза в два года и вести открытый электронный реестр.

Законопроект также запрещает застраивать или перекрывать действующие арыки и каналы без создания альтернативного пути для поливной воды. Новые здания нельзя будет вводить в эксплуатацию без восстановления существующей или строительства новой ирригационной сети.

За повреждение деревьев во время строительных работ предлагается штрафовать физических лиц на 7 тысяч сомов, юридических — на 13 тысяч.

Ответственность за незаконную вырубку хотят распространить и на деревья в городах и селах, которые не входят в государственный лесной фонд.