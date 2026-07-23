19:29
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Власть

В Кыргызстане за каждое срубленное дерево предлагают высаживать пять новых

На рассмотрение Жогорку Кенеша внесен законопроект, усиливающий защиту зеленых насаждений в населенных пунктах Кыргызстана.

Документ предусматривает запрет на сокращение площади парков, скверов и бульваров при корректировке генеральных планов и уплотнении застройки. Границы рекреационных зон предлагают отображать на электронных картах и сделать открытыми для граждан.

За каждое срубленное дерево застройщик должен будет высадить не менее пяти крупномерных саженцев, адаптированных к местному климату, и обеспечить уход за ними в течение трех лет.

Если на месте строительства нет свободной территории, мэрия или айыл окмоту должны предоставить другой участок для озеленения.

Проекты, предусматривающие вырубку более десяти деревьев или кустарников, планируют направлять на экологическую экспертизу. В проектную документацию также потребуется включать дендроплан с указанием вида, возраста и состояния каждого растения.

Каждому дереву в населенных пунктах предлагают присвоить цифровой паспорт с координатами и сведениями о его состоянии. Органы местного самоуправления должны будут проводить инвентаризацию не реже одного раза в два года и вести открытый электронный реестр.

Законопроект также запрещает застраивать или перекрывать действующие арыки и каналы без создания альтернативного пути для поливной воды. Новые здания нельзя будет вводить в эксплуатацию без восстановления существующей или строительства новой ирригационной сети.

За повреждение деревьев во время строительных работ предлагается штрафовать физических лиц на 7 тысяч сомов, юридических — на 13 тысяч.

Ответственность за незаконную вырубку хотят распространить и на деревья в городах и селах, которые не входят в государственный лесной фонд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382685/
просмотров: 1383
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выявили незаконную вырубку деревьев на улице Жукеева-Пудовкина
Мэрия Бишкека объяснила, зачем вырубает деревья вдоль улицы Жукеева-Пудовкина
В восьмом микрорайоне Бишкека пилят зеленые деревья
Житель Ивановки выплатил более 95 тысяч сомов за незаконную вырубку деревьев
Расходы Жогорку Кенеша превысили 980 миллионов сомов за первое полугодие
Полгода работы VIII созыва: что говорят политики и эксперты о новом парламенте
На фоне кризиса спикер ЖК Марлен Маматалиев встретился с главой парламента Ирана
Жогорку Кенеш не соберется до осени. Генпрокурор и глава ГКНБ останутся и.о.
Почему в Бишкеке вырубают деревья? Ответ министра экологии
Мэрия Бишкека отрицает причастность к вырубке тополей рядом с аэропортом «Манас»
Популярные новости
Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92 Данияр Амангельдиев назвал возможную рыночную цену бензина АИ-92
Веерные отключения и&nbsp;рост цен: что рассказал об&nbsp;энергетике Данияр Амангельдиев Веерные отключения и рост цен: что рассказал об энергетике Данияр Амангельдиев
Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от&nbsp;импорта электроэнергии Садыр Жапаров назвал постыдной зависимость Кыргызстана от импорта электроэнергии
Президент поручил повторно изучить вопрос о&nbsp;лишении мандата экс-депутата БГК Президент поручил повторно изучить вопрос о лишении мандата экс-депутата БГК
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
19:23
Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест ежемесячно Промышленность Германии теряет по 15 тысяч рабочих мест...
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов