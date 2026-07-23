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Власть

Новый посол Казахстана в Кыргызстане вручил копии верительных грамот МИД

Заместитель министра иностранных дел Медер Абакиров принял копии верительных грамот от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова.

пресс-службы МИД
Фото пресс-службы МИД. Замглавы ведомства Медер Абакиров принял копии верительных грамот от вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла РК Абылкаира Скакова

Стороны также обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Они отметили важность своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.

МИД поздравил казахстанского дипломата с назначением на должность и пожелал успехов на этом ответственном государственном посту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382677/
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