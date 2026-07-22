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Власть

Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов из России

Госдума расширила перечень оснований для выдворения мигрантов из России, пишет Telegram-канал «Контекст».

По его данным, закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Список административных правонарушений, предполагающих депортацию, вырос с 22 до 45 пунктов.

Добавлены такие правонарушения, как дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям, неповиновение военнослужащим при пересечении границы, мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах.

Кроме того, депортировать теперь будут за пропаганду либо публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию армии, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности омбудсмена, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, злоупотребление свободой массовой информации, нарушение правил деятельности иноагента, участие в деятельности нежелательных организаций, производство и распространение экстремистских материалов.

Отдельно парламентарии приняли закон, исключающий возможность получения российского гражданства либо права на проживание в РФ иностранными гражданами с судимостью независимо от тяжести преступления.

От обязанности предоставлять справку о судимости или ее отсутствии освобождаются дети до 14 лет, лица, признанные беженцами, а также военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в российской армии или участвовавшие в боевых действиях в ее составе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382656/
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