Кабмин Кыргызстана обещает сдерживать цены на продукты за счет госрезервов

Кабмин Кыргызстана будет выпускать продовольствие из государственных резервов, если на внутреннем рынке начнется резкий рост цен или возникнет дефицит социально значимых товаров. Об этом первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев заявил в эксклюзивном интервью 24.kg.

По его словам, мировое подорожание неизбежно влияет на стоимость продуктов в нашей стране, однако кабмин принимает меры, чтобы внешние ценовые шоки не переносились на внутренний рынок в полном объеме.

В качестве примера Данияр Амангельдиев привел ситуацию с мясом. В соседних государствах закупочная цена выросла примерно с 8 до 12-13 долларов за килограмм.

На фоне высокой стоимости за рубежом предприниматели начали активнее вывозить мясо из КР, что привело к сокращению предложения внутри страны и резкому подорожанию продукции.

«Из-за привлекательной цены на внешних рынках объем мяса на нашем рынке начал сокращаться. Это привело к резкому росту внутренних цен. Правительство своевременно приняло меры и в первую очередь ограничило экспорт», — рассказал чиновник.

Кроме того, власти начали работу по стабилизации цен на рынках и в крупных торговых сетях. По данным первого замглавы кабмина, принятые меры позволили остановить дальнейшее подорожание.

«Наш анализ показывает, что в течение последних трех месяцев цены остаются стабильными, несмотря на резкий рост в соседних государствах. Национальный банк также пришел к выводу, что принятые меры дали результат», — отметил он.

Данияр Амангельдиев сообщил, что кабмин совместно с Нацбанком каждые десять дней проводит совещания по инфляции. Власти отслеживают стоимость основных товаров, объемы предложения и возможные риски возникновения дефицита.

По его словам, особое внимание уделяется социально значимой продукции. Правительство должно не только контролировать цены, но и обеспечивать достаточные запасы товаров на внутреннем рынке.

Первый зампред кабмина заявил, что в государственных материальных резервах имеются необходимые объемы муки, растительного масла и сахара. По отдельным позициям сформированы запасы примерно на восемь месяцев.

«Если мы увидим резкий рост цен или временную негативную динамику, то выпустим на рынок необходимые объемы из государственных резервов. Это позволит стабилизировать ситуацию», — сказал он.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что власти продолжат учитывать мировые цены, однако намерены не допускать необоснованного подорожания и искусственного дефицита на внутреннем рынке.

Говоря о долгосрочной топливной безопасности, он сообщил, что со следующего года после завершения реконструкции нефтеперерабатывающего завода «Джунда» Кыргызстан сможет производить до 800 тысяч тонн бензина К5.

«Наша задача — пройти этот год и обеспечить рынок топливом независимо от его закупочной стоимости. Со следующего года появятся дополнительные внутренние объемы», — заявил чиновник.

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Кроме того, достигнуты договоренности с Россией и другими государствами о прямых поставках нефти для переработки внутри страны.

Еще один современный нефтеперерабатывающий завод «Кыргызнефтегаза», рассчитанный на производство топлива стандарта К5, планируется запустить в 2028 году. Его мощность должна составить около 500 тысяч тонн в год.

По словам Данияра Амангельдиева, на модернизацию предприятия из бюджета выделено 480 миллионов сомов. Работы продолжаются около двух лет.

После запуска двух заводов совокупные мощности могут достигнуть 1,3 миллиона тонн в год. В кабмине рассчитывают, что этого будет достаточно для покрытия внутренних потребностей КР в топливе.

«После ввода этих мощностей вопрос внутренней топливной безопасности будет практически полностью решен. Дополнительные объемы нефтепродуктов при необходимости можно будет приобретать на свободном рынке», — заключил первый замглавы кабмина.