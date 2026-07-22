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Власть

Шыкмаматов рассказал, инвесторы из каких стран ранее получили земли КР в аренду

В Кыргызстане практика предоставления земель иностранным инвесторам применялась задолго до президента Садыра Жапарова. Об этом заявил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

Так чиновник решил ответить на опасения кыргызстанцев о том, что власти передают земли КР иностранцам.

«Такой правовой механизм существует с первых лет независимости Кыргызстана. В Законе «О концессиях и концессионных предприятиях», принятом в 1992 году, уже была предусмотрена возможность предоставления земли в пользование до 50 лет. Позже в Земельном кодексе, принятом в 1999-м, максимальный срок временного пользования землей также был установлен в 50 лет, а возможность предоставления земель иностранным лицам во временное пользование закреплена законодательно. Эти законы приняты в период президентства Аскара Акаева. Впоследствии данный механизм сохранялся и активно применялся во времена Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева», — написал он.

По его словам, с 2011 по 2017 год иностранным инвесторам в КР предоставлено в пользование 64 земельных участка общей площадью 5 тысяч 683,62 гектара.

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В Баткенской области в 2011-2016 годах инвесторам, связанным с Китаем, предоставлялись земельные участки для разведки и добычи нефти, разработки месторождений ртути, железной руды, гипса, а также строительства дорог и заводов. Так, компании «Глав нефтегаз» в 2012-м предоставлены участок Чон-Гара в Ак-Турпаке площадью 3 тысячи 63 гектара, а также дополнительные участки площадью 104 и 115 гектаров для добычи нефти. В 2016 году компании «НПЦ Тянь-Шань» в Кадамджайском районе выделено 58,82 гектара земли на 49 лет для строительства модульного завода.

Подобные примеры есть и в Чуйской области. В 2012-2014 годах компании «Алтынкен» с участием китайских инвесторов передано 169,79 гектара земли на 49 лет для горнодобывающей деятельности, «Салют Компани» — 12,5 гектара так же на 49 лет. Предприятие «Искра Азии» получило право пользования 565 гектарами земли на 49 лет. В 2014-м компании «Чайна Петроль Компани Джунда» в Жайылском районе предоставлено 217,7 гектара земли на 49 лет для строительства нефтеперерабатывающего завода по производству бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. В 2016 году «Тянь-Шань Керамик» в селе Военно-Антоновка выделили 18,76 гектара земли на 49 лет для строительства завода по производству керамической плитки.

«Подобные проекты реализовывались также в Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Ошской и других областях. При этом земельные участки предоставлялись не только китайским инвесторам. Долгосрочное право пользования землей в Кыргызстане получали также инвесторы из Казахстана, России, Турции, Австралии, Пакистана и других стран», — отметил глава ГНС.

Он добавил, что такие случаи есть и в Бишкеке, приведя в пример АУЦА, компанию «Бета Кыргызстан Интернешнл», «Газпром Кыргызстан».

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«Следовательно, утверждение о том, что именно Садыр Жапаров впервые начал предоставлять земли КР иностранцам в долгосрочное пользование, не соответствует ни историческим, ни правовым фактам. Главное отличие обсуждаемых сегодня изменений заключается в другом. Государство предлагает не передавать землю инвестору сразу на 50 лет, а применять поэтапный механизм: сначала на 10 лет, затем — при выполнении обязательств — продлевать до 25 лет, а при необходимости и до 50 лет», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Он выразил мнение, что Кыргызстан не сможет построить сильную экономику, используя только внутренние финансовые ресурсы, и республике необходимы приток внешнего капитала, современных технологий, новых производств и выход на новые рынки.

«При этом не имеет принципиального значения, откуда приходят инвестиции — из Китая, США, Европы, Турции, России, Казахстана или арабских стран. Главное, чтобы это отвечало интересам КР», — резюмировал председатель Налоговой службы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382643/
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