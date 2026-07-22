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Власть

В Бишкеке прошла встреча министров иностранных дел Кыргызстана и Беларуси

По приглашению министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева 22–23 июля 2026 года проходит официальный визит министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова в Кыргызскую Республику.

В первый день визита, 22 июля, состоялись официальные переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. Стороны обстоятельно обсудили широкий круг актуальных вопросов двусторонней повестки, включая приоритетные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В ходе встречи была особо отмечена высокая интенсивность политического диалога, включая регулярные контакты на уровне глав государств, парламентов и правительств двух стран. В этом контексте собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущих визитов на высшем уровне, подтвердив стремление и далее прилагать совместные усилия для выведения кыргызско-белорусских отношений на качественно новый уровень.

Практическая часть переговоров была посвящена уточнению графика предстоящих мероприятий и определению перспективных направлений взаимодействия.

В частности, в торгово-экономической сфере стороны обсудили возможные сроки проведения очередного заседания совместной межправительственной комиссии, а по линии внешнеполитических ведомств — организацию очередных межмидовских консультаций.

Особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ и другие интеграционные объединения.

В данном контексте глава МИД Беларуси поздравил кыргызского коллегу с исторической победой на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Развивая тему международного сотрудничества, Министр пригласил белорусскую сторону принять участие в работе Второго Горного саммита в 2027 году.

В завершение встречи глава МИД Беларуси М.Рыженков пригласил Кулубаева посетить Беларусь с официальным визитом в любое удобное для него время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382595/
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