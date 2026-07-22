Мэрия Бишкека объяснила, зачем вырубает деревья вдоль улицы Жукеева-Пудовкина

В мэрии Бишкека объяснили вырубку деревьев вдоль улицы Жукеева-Пудовкина в 8-м микрорайоне, около дома № 83. По данным администрации Октябрьского района, на этом участке ведется строительство нового сквера.

Проект предусматривает обустройство тротуара и создание зон отдыха для жителей.

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В муниципалитете заявили, что под топор попали только засохшие и мешающие строительству пешеходной зоны деревья. Взамен власти обещают высадить большое количество новых саженцев и полностью озеленить территорию будущего сквера. Сроки завершения работ не уточняются.



