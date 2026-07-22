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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Ситуация в Украине. В Баку прошла тайная встреча представителей РФ и ФРГ — Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку прошла тайная встреча представителей России и Германии.

По его словам, азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании.

СМИ
Фото СМИ. Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Фридриха Мерца

«Мы не получили никакой информации ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча», — заявил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

Ильхам Алиев отметил, что 12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители ФРГ и пробыли там до 14 июля, а рейсом из Москвы также 12 июля прибыли экс-премьер России Виктор Зубков и председатель СПЧ Валерий Фадеев. По словам Алиева, «один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй — 14 июля».

Представителей Германии, приезжавших в Баку, он не назвал.

При этом президент Азербайджана заявил, что если такие встречи будут способствовать завершению конфликта между Россией и Украиной, то их можно только приветствовать.

«Наша цель — чтобы этот конфликт завершился как можно скорее, и чтобы в регионе вновь воцарился мир», — заключил он.

Отметим, что ранее Ильхам Алиев заявил, что отношения между Баку и Москвой полностью нормализовались.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382516/
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