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Власть

Чиновникам теперь запрещено требовать документы, доступные в электронной базе

В Кыргызстане чиновникам теперь запрещено требовать документы, доступные в электронной базе. Президент страны подписал Закон «Об услугах, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления».

Документом вводится запрет для всех ведомств требовать от граждан документы, доступные в электронных базах данных.  

Также устанавливается приоритет цифрового формата обслуживания: если государственные структуры могут получить необходимые сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия, требовать их от заявителя запрещено.

Новый закон принят Жогорку Кенешем 11 июня 2026-го и полностью заменяет законодательство 2014 года. Он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382511/
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