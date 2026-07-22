В Кыргызстане чиновникам теперь запрещено требовать документы, доступные в электронной базе. Президент страны подписал Закон «Об услугах, оказываемых государственными органами и органами местного самоуправления».

Документом вводится запрет для всех ведомств требовать от граждан документы, доступные в электронных базах данных.

Также устанавливается приоритет цифрового формата обслуживания: если государственные структуры могут получить необходимые сведения через систему межведомственного электронного взаимодействия, требовать их от заявителя запрещено.

Новый закон принят Жогорку Кенешем 11 июня 2026-го и полностью заменяет законодательство 2014 года. Он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования.