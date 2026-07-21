Лучшим выпускникам Кыргызстана вручили президентские сертификаты

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев от имени президента Садыра Жапарова вручил сертификаты «Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы» («Гордость президента Кыргызской Республики») выпускникам, показавшим лучшие результаты на Общереспубликанском тестировании 2026 года.

Церемония прошла 21 июля в «Ынтымак Ордо». В ней приняли участие 54 обладателя золотых сертификатов и еще 20 выпускников из регионов, набравших высокие баллы на ОРТ.

Адылбек Касымалиев зачитал поздравительное обращение главы государства. В нем Садыр Жапаров назвал выпускников интеллектуальной гордостью страны и отметил вклад родителей и учителей в их успех.

Глава кабмина подчеркнул, что главное богатство Кыргызстана — образованные и талантливые молодые люди. По его словам, в стране продолжается реформа системы образования, которая должна помочь новому поколению конкурировать на мировом уровне.

Он призвал выпускников стремиться стать лидерами в выбранных профессиях, не забывать о своих корнях и ставить перед собой смелые цели.

Участникам церемонии также вручили памятные подарки от имени президента.