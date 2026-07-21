Президенту хотят разрешить назначать главу НАН без ученой степени

В Кыргызстане предлагают разрешить главе государства назначать президента Национальной академии наук человека без ученой степени или академического звания. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас президент НАН КР назначается главой государства из числа академиков, членов-корреспондентов или докторов наук не старше 70 лет.

Проект предлагает сделать исключение из этого требования. По решению президента возглавить академию сможет любой гражданин Кыргызстана, даже если у него нет соответствующего звания или ученой степени.

В справке-обосновании говорится, что это позволит назначать высококвалифицированных управленцев, организаторов науки или государственных деятелей с практическими достижениями в сфере науки, образования, инноваций или экономики.

Авторы считают, что поправка обеспечит гибкость в управлении академией, усилит вертикаль управления и повысит эффективность работы НАН.

Законопроект разработан во исполнение протокольного поручения администрации президента от 17 июля 2026 года.