Узурпация. Глава Никарагуа заявил, что в стране больше не будут проводить выборы

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы. Об этом сообщает Reuters.

Фото из архива. Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводиться выборы

«Здесь больше не будет выборов, на которых они [оппозиционеры] могли бы попытаться захватить правительство и власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомосистами, вернулись бы к власти, прошли и больше никогда не повторятся», — цитирует агентство главу страны.

Даниэлю Ортеге 80 лет. Он находился на посту президента с 1979 по 1990 год, в 2007-м вновь избран и с того времени не покидал должность.

В 2025 году еще больше укрепил свою власть с помощью серии конституционных реформ, которые включали назначение его жены Росарио Мурильо «сопрезидентом».

Даниэль Ортега вместе с супругой контролирует практически все — правительство, Вооруженные силы и судебную власть, пишет агентство.

Последние выборы в Никарагуа прошли в 2021 году. Тогда президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против Никарагуа и Даниэля Ортеги за нарушения прав человека. Кроме того, Минфин Штатов ввел санкции против Генеральной прокуратуры Никарагуа и девяти чиновников из-за «фиктивных выборов».