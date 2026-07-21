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Власть
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Садыр Жапаров назвал железную дорогу в Китай вторым Кумтором

После запуска железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан республика выйдет из транспортного тупика и станет транзитной страной. Об этом заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, новая магистраль обеспечит КР выход к мировым транспортным маршрутам и усилит экономическую независимость.

Глава государства считает, что транзитные перевозки будут приносить стране стабильный долгосрочный доход, сопоставимый с поступлениями от месторождения Кумтор.

«Можно сказать, что для республики это станет вторым Кумтором», — заявил он.

Садыр Жапаров отметил, что сейчас железнодорожная сеть и автомобильные дороги Кыргызстана фактически находятся в тупике. Из-за этого экспорт и импорт товаров во многом зависят от внешних факторов.

При строительстве магистрали страна нуждается в зарубежных специалистах. По словам президента, подготовка необходимых кадров только собственными силами заняла бы десятки лет.

«Мы не можем позволить себе ждать, поэтому приступили к реализации проекта уже сейчас. Иначе еще на многие годы отстанем от соседних государств», — сказал он.

Глава государства добавил, что КР из-за длительных политических споров отстала от соседних стран на 10-15 лет.

По его словам, существуют внешние и внутренние силы, заинтересованные в срыве строительства железной дороги. Садыр Жапаров призвал граждан не препятствовать реализации проекта.

Он предупредил, что в случае остановки строительства Кыргызстан сохранит транспортную и экономическую зависимость, а перспективы развития республики окажутся под угрозой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382428/
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