Глава Таможенной службы сможет назначать советников без зарплаты

Председателю Государственной таможенной службы разрешили назначать и освобождать общественных советников. Изменения внес кабинет министров.

Такими советниками смогут стать как граждане Кыргызстана, так и иностранцы. Они будут работать на общественных началах, то есть без штатной должности и оплаты из бюджета.