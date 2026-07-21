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Власть

Глава Таможенной службы сможет назначать советников без зарплаты

Председателю Государственной таможенной службы разрешили назначать и освобождать общественных советников. Изменения внес кабинет министров.

Такими советниками смогут стать как граждане Кыргызстана, так и иностранцы. Они будут работать на общественных началах, то есть без штатной должности и оплаты из бюджета.

Порядок их работы утвердит председатель Таможенной службы отдельным положением.

В кабмине объяснили изменения оптимизацией работы государственного органа в сфере таможенного дела.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382387/
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