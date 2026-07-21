Глава Таможенной службы сможет назначать советников без зарплаты

Председателю Государственной таможенной службы разрешили назначать и освобождать общественных советников. Изменения внес кабинет министров.
Такими советниками смогут стать как граждане Кыргызстана, так и иностранцы. Они будут работать на общественных началах, то есть без штатной должности и оплаты из бюджета.
Порядок их работы утвердит председатель Таможенной службы отдельным положением.
В кабмине объяснили изменения оптимизацией работы государственного органа в сфере таможенного дела.
Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.