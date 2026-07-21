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Власть

Проекты крупных международных мероприятий получат господдержку и льготы

В Кыргызстане проекты по подготовке и проведению международных спортивных, культурных, туристических и других общественно значимых мероприятий смогут получать статус проектов государственного значения. Изменения внесли в порядок отбора национальных инвестиционных и государственных проектов.

Такие проекты смогут полностью или частично финансироваться из республиканского бюджета, фонда президента, стабилизационного фонда и других государственных целевых фондов. В качестве вклада разрешено использовать государственные активы.

Если проект реализуют по решению президента или кабмина, его смогут представить комиссии в упрощенном порядке — без полного пакета документов.

Ответственному госоргану потребуется подать заявление с описанием проекта, его стоимостью, источниками финансирования, сроками реализации, ожидаемыми результатами и перечнем запрашиваемых государственных преференций.

К приоритетным теперь отнесены проекты, связанные с проведением международных спортивных, культурных и других мероприятий государственного значения. В этот же перечень входят строительство инфраструктуры, развитие экономики, здравоохранения, образования, культуры, энергетики, религии, спорта, туризма и социальной сферы.

Комиссия сможет определять виды государственной поддержки, включая освобождение от отдельных налогов и применение специальных налоговых ставок.

Ответственный куратор также сможет просить продлить срок действия налоговых льгот до пяти лет. Решение примут после оценки эффективности поддержки и выполнения инвестором взятых обязательств.

Кроме того, в перечень сфер, в которых могут реализовываться государственные проекты, включили недропользование.

Постановление вступит в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/382375/
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