Государство сможет заказывать фильмы, спектакли и книги о Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О культуре». Документ расширяет направления государственной политики в этой сфере и уточняет порядок размещения творческих заказов.

Теперь к основным направлениям госполитики отнесены создание и внедрение современных технологий и технических средств в сфере культуры и проведение научных исследований.

Государственные органы, органы местного самоуправления и другие организации получили право размещать заказы у физических и юридических лиц на создание драматических, музыкальных, литературных, художественных, кинематографических и театральных произведений.

Отдельно предусмотрены заказы на произведения, отражающие историю кыргызского народа, развитие кыргызского языка, национальные и общемировые ценности. Также можно заказывать скульптуры и произведения изобразительного искусства.

Закон расширяет направления международного культурного обмена. В их числе создание национальных и историко-культурных центров, обучение и стажировка специалистов, совместное производство культурных ценностей, реставрация памятников, внедрение новых технологий, обмен учебными материалами, проведение фестивалей, выставок, гастролей и дней культуры Кыргызстана.

Организации культуры смогут самостоятельно заключать договоры с иностранными гражданами и компаниями, а также участвовать в работе международных организаций и фондов.

Закон вступит в силу через десять дней.