23:24
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Власть

Торога Жогорку Кенеша обсудил с депутатом Бундестага Германии вопросы миграции

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял депутата Бундестага Германии Гунтера Крихбаума. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также обменялись мнениями относительно развития межпарламентского сотрудничества.

Также обсуждены вопросы, касающиеся сферы миграции, и высказано предложение о дальнейшей совместной работе в данном направлении.

Гунтер Крихбаум охарактеризовал свой визит в Кыргызстан успешным. Он остановился на вопросах развития двусторонних отношений и взаимодействия в формате «Центральная Азия + Германия». Депутат Бундестага выразил уверенность в том, что предстоящий визит Марлена Маматалиева в Германию придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369943/
просмотров: 67
Версия для печати
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Бизнес
Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
10 апреля, пятница
23:16
Торога Жогорку Кенеша обсудил с депутатом Бундестага Германии вопросы миграции
23:01
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова отправляется на гастроли
22:45
Умеренное колебание цен на ГСМ в Бишкеке зафиксировала Госантимонополия
22:24
В Таласской области начнут выпускать элитные сорта сыра
22:05
МЧС Кыргызстана и офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план сотрудничества на 2026 год