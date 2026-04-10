Торога Жогорку Кенеша обсудил с депутатом Бундестага Германии вопросы миграции

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев принял депутата Бундестага Германии Гунтера Крихбаума. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения политико-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также обменялись мнениями относительно развития межпарламентского сотрудничества.

Также обсуждены вопросы, касающиеся сферы миграции, и высказано предложение о дальнейшей совместной работе в данном направлении.

Гунтер Крихбаум охарактеризовал свой визит в Кыргызстан успешным. Он остановился на вопросах развития двусторонних отношений и взаимодействия в формате «Центральная Азия + Германия». Депутат Бундестага выразил уверенность в том, что предстоящий визит Марлена Маматалиева в Германию придаст импульс дальнейшему укреплению партнерства.