Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях

Комитет ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции сразу в трех чтениях одобрил грантовое соглашение с Азиатским банком развития на поддержку Кыргызстана в чрезвычайных ситуациях.

Как отметил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов, АБР выделит грант $28,2 миллиона на поддержку республики в чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с соглашением деньги будут выделяться через два механизма:

1. Предоставление бюджетной поддержки в случае чрезвычайных ситуаций средней степени тяжести. Сумма гранта — $13,2 миллиона. Средства будут выделять семьям, пострадавшим от ЧС.

2. Выпуск облигаций на случай стихийных бедствий. Данный механизм предназначен для обеспечения быстрой ликвидности в ответ на редкие, но особо разрушителъные бедствия, вызванные сильными землетрясениями и наводнениями. Сумма гранта — $15 миллионов.

Члены комитета поддержали просьбу кабмина принять законопроект в трех чтениях и одобрили его.