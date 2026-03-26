Власть

В Кыргызстане на поддержку швейного бизнеса направили почти 1 миллиард сомов

В Кыргызстане продолжается реализация программы льготного кредитования предпринимателей в швейной отрасли. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

По его словам, финансирование идет через два государственных банка, а общий объем выделенных средств приблизился к 1 миллиарду сомов.

Кредиты в первую очередь дают компаниям, которые официально зарегистрированы, платят налоги и работают в рамках закона. 

Предприниматели, ведущие неформальную деятельность или имеющие неполный пакет документов, могут столкнуться с трудностями при получении финансирования.

Министр отметил, что проблемы возникают и у компаний, сдающих «нулевую» отчетность, поскольку у них нет необходимых деклараций и подтверждающих документов.

Сейчас идет работа с банками по урегулированию этих вопросов. В ближайшее время планируются встречи для выработки соответствующих решений.

Как подчеркнул Бакыт Сыдыков, банки работают за счет депозитов населения, поэтому прозрачность и надежность заемщиков имеют ключевое значение. Требования к залогу сохраняются, однако рассматриваются возможности упрощения условий кредитования в рамках законодательства.
Материалы по теме
Глава Минэкономики рассказал, как власти помогают работникам швейной отрасли
Кыргызстан и BiExpo готовят выставку Ala-Too Trade & Industry Expo 2026
Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана
В КР внедряют международные стандарты в фармацевтической промышленности
В швейной отрасли Кыргызстана снизили платежи за работников
Оперативный штаб для швейников продолжает работу: контакты и адреса
Минэкономики: Швейным цехам нужен бухгалтер для работы в электронных системах
В Службе антимонопольного регулирования назначен новый председатель
Почти 4 миллиона сомов потратит Минэкономики на встречу зарубежных гостей
Минэкономики не планирует возвращать оплату обслуживания в кафе и ресторанах
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Власти Кыргызстана усиливают контроль за&nbsp;деньгами и&nbsp;криптой Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Бизнес
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
26 марта, четверг
13:06
Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на...
13:01
Пропускную способность международного аэропорта «Манас» увеличат втрое
12:58
Численность постоянного населения Кыргызстана превысила 7,4 миллиона человек
12:55
В Бишкеке накрыли опасные точки с газом: заправляли авто с нарушениями
12:53
В Кыргызстане предлагают узаконить киберспорт