В Кыргызстане на поддержку швейного бизнеса направили почти 1 миллиард сомов

В Кыргызстане продолжается реализация программы льготного кредитования предпринимателей в швейной отрасли. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

По его словам, финансирование идет через два государственных банка, а общий объем выделенных средств приблизился к 1 миллиарду сомов.

Кредиты в первую очередь дают компаниям, которые официально зарегистрированы, платят налоги и работают в рамках закона.

Предприниматели, ведущие неформальную деятельность или имеющие неполный пакет документов, могут столкнуться с трудностями при получении финансирования.

Министр отметил, что проблемы возникают и у компаний, сдающих «нулевую» отчетность, поскольку у них нет необходимых деклараций и подтверждающих документов.

Сейчас идет работа с банками по урегулированию этих вопросов. В ближайшее время планируются встречи для выработки соответствующих решений.

Как подчеркнул Бакыт Сыдыков, банки работают за счет депозитов населения, поэтому прозрачность и надежность заемщиков имеют ключевое значение. Требования к залогу сохраняются, однако рассматриваются возможности упрощения условий кредитования в рамках законодательства.