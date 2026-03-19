13:05
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Власть

Парламент упростил процедуры исправления ошибок в ПИН

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон о персонифицированном учете граждан для целей обязательного государственного социального страхования.

Поправки предусматривают упрощение процедуры исправления ошибок в персональном идентификационном номере (ПИН). В частности, предлагается снять ограничение, по которому технические ошибки можно было исправлять только в том случае, если они допущены до 1 июля 2017 года.

В справке-обосновании отмечается, что даже при работе автоматизированной системы ЗАГС могут возникать ошибки — например, в указании пола, даты рождения или из-за неточностей в медицинских документах. В отдельных случаях у одного человека может появиться несколько ПИН или одинаковый номер может быть присвоен разным людям.

Законопроектом предлагается изложить соответствующую статью закона в новой редакции, чтобы устранить противоречия и закрепить возможность исправления таких ошибок. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/366692/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Кабмин предлагает присваивать иностранцам ПИН прямо на границе
Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские
Дастан Бекешев: В списках избирателей числятся уже умершие люди
Эрнес Досалиев: Мужчина стал женщиной, и ему надо помочь оперативно получить ПИН
В кабмине пытаются устранить техошибки при присвоении ПИН в инфосистеме «ЗАГС»
Присваивать ПИН иностранцам и лицам без гражданства предлагается платно
Министерство цифрового развития просит упростить процедуру присвоения ПИН
ИНН бишкекчанина присвоили чужому человеку. Он второй год живет без паспорта
Почему в школах требуют ПИН ребенка, объяснили в Минобразования
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Комитет ЖК&nbsp;одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в&nbsp;ПИН Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
13:02
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с оформлением земель В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
13:00
В Оше задержали продавца психотропных веществ — изъяты «Регапен» и «Тропикамид»
12:56
Перевел деньги за кукурузу и остался ни с чем. Задержан дроппер
12:53
Кабылбеков: Отставка главы Нацбанка, возможно, связана с делом «Кыргызнефтегаза»
12:53
Бишкекчанин жалуется на отсутствие бланков свидетельств о смерти в ЦОНе