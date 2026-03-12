Алмаз Имангазиев: КНР просит Кыргызстан первым обеспечить безвизовый режим

КНР просит Кыргызстан первым обеспечить безвизовый режим для граждан Китая. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Так он ответил на вопрос депутата Жумабека Салымбекова, который поинтересовался тем, почему КНР обеспечила безвизовый режим для граждан Казахстана, России, Узбекистана. Он также спросил, когда такого успеха добьется КР.

По словам замминистра, сегодня граждане Китая заезжают в страну по визовому режиму.

«Безвизовый режим установлен только в качестве пилотного проекта для граждан Гонконга (Макао). Что касается введения безвизового режима для граждан Кыргызстана для поездок в КНР, то ведутся переговоры. Китайская сторона говорит, что мы первыми должны ввести безвизовый режим для граждан КНР, а потом они пойдут на этот шаг. Но мы настаиваем на паритетном решении, чтобы безвизовый режим среди двух государств начал действовать одновременно», — сказал он.

На вопрос нардепа, ведутся ли также переговоры с США о том, чтобы гражданам КР снова стали выдавать долгосрочные визы на пять и десять лет, Алмаз Имангазиев ответил положительно и добавил, что на решение этого вопроса требуется время.