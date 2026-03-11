Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не пощажу даже близких родственников

«В борьбе с коррупцией не пощажу даже близких родственников», — заявил сегодня на заседании ЖК президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, борьба с коррупцией продолжится, несмотря ни на что.

«Никому не будет пощады. Даже если это будет родной брат, то не пощажу. Однако мои братья и дети не работают на госслужбе, поэтому моя душа спокойна.

Коррупционер опаснее убийцы. Убийца убивает одного человека, а коррупционер разрушает целое государство. Поэтому прошу вас: помогайте в борьбе с коррупцией. Если увидите воровство или коррупцию среди власти — открыто говорите об этом с трибуны. Это будет помощью для меня. Никого не бойтесь — я буду на вашей стороне и буду вас защищать.», — добавил Садыр Жапаров.