Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей

Депутат Дастан Бекешев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмутился тем, что водители с высшими категориями не имеют права управлять транспортом меньших габаритов без получения специальных подкатегорий.

Он задался вопросом, почему человек, имея категорию D, не может управлять транспортом под категорией D1, назвав это глупостью. По его словам, водители могут управлять КамАЗом или автобусом, но не могут водить небольшой «Портер» или маршрутку.

Представители профильных ведомств не смогли дать внятного ответа на его инициативу об упрощении системы категорий, сославшись лишь на существующие постановления.

«Я говорю, а ваше мнение какое? Молчат. К сожалению, мое предложение не прошло, и говорят, надо посмотреть другие законы, как-нибудь урегулируйте этот вопрос», — написал Бекешев в своем Telegram-канале, комментируя сегодняшнее обсуждение.

Депутат подчеркнул, что из-за этих норм страдают транспортные компании, которые не могут осуществлять перевозки. Водители, имеющие категории D, C или E, вынуждены заново сдавать практику и экзамены, чтобы открыть подкатегории C1 или D1.

«Им нужно идти, сдавать практику, экзамен, выстаивать в очередях и обновлять вновь права и платить за это все деньги. Такое ощущение, что это создано, чтобы брать деньги с людей», — заключил парламентарий.