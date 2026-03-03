18:50
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Власть

Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей

Депутат Дастан Бекешев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции возмутился тем, что водители с высшими категориями не имеют права управлять транспортом меньших габаритов без получения специальных подкатегорий.

Он задался вопросом, почему человек, имея категорию D, не может управлять транспортом под категорией D1, назвав это глупостью. По его словам, водители могут управлять КамАЗом или автобусом, но не могут водить небольшой «Портер» или маршрутку.

Представители профильных ведомств не смогли дать внятного ответа на его инициативу об упрощении системы категорий, сославшись лишь на существующие постановления.

«Я говорю, а ваше мнение какое? Молчат. К сожалению, мое предложение не прошло, и говорят, надо посмотреть другие законы, как-нибудь урегулируйте этот вопрос», — написал Бекешев в своем Telegram-канале, комментируя сегодняшнее обсуждение.

Депутат подчеркнул, что из-за этих норм страдают транспортные компании, которые не могут осуществлять перевозки. Водители, имеющие категории D, C или E, вынуждены заново сдавать практику и экзамены, чтобы открыть подкатегории C1 или D1.

«Им нужно идти, сдавать практику, экзамен, выстаивать в очередях и обновлять вновь права и платить за это все деньги. Такое ощущение, что это создано, чтобы брать деньги с людей», — заключил парламентарий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364380/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Передумал: депутат поблагодарил президента за решение по правам
В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Как Кыргызстан может спасти сотни жизней на дорогах. Интервью с экспертом
Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Международные эксперты поддержали реформы дорожной безопасности в Кыргызстане
В парламенте критикуют инициативу 10-месячного обучения на водительские права
Внеплановая проверка: что происходит с заменой водительских удостоверений
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Садыр Жапаров рассказал, почему нужно поменять водительские удостоверения
Популярные новости
Российские пограничники больше не&nbsp;будут охранять армяно-турецкую границу Российские пограничники больше не будут охранять армяно-турецкую границу
Почему в&nbsp;КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с&nbsp;Ташиевым Почему в КР происходит масштабная зачистка кадров, связанных с Ташиевым
На&nbsp;границе с&nbsp;Таджикистаном в&nbsp;Баткене построят 200 километров ограждений На границе с Таджикистаном в Баткене построят 200 километров ограждений
Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами Садыр Жапаров запретил госслужащим заниматься политическими интригами
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo;&nbsp;&mdash; новый лидер по&nbsp;объему уставного капитала «Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
3 марта, вторник
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территор...
18:43
В Кыргызстане стартовал месячник по профилактике туберкулеза
18:27
«Айыл Банк» — новый лидер по объему уставного капитала
18:22
Красный Полумесяц: 787 человек погибли в Иране из-за ударов США и Израиля
18:13
Депутат ЖК предлагает упростить систему подкатегорий для водителей