Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азие

В Лондоне сегодня пройдет встреча министров иностранных дел Великобритании и пяти стран Центральной Азии.

Фото СМИ. Министры иностранных дел стран Центральной Азии в Лондоне

Журналист Ибрат Сафо в статье, опубликованной ВВС, отмечает, что пять центральноазиатских стран в 1990-2000-х годах находились на периферии внимания британских правительств. Контактов на высоком уровне было мало. В 1991 году, когда развалился Советский Союз, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан стали независимыми государствами, но Лондон все же относился к ним как к «заднему двору» России.

«Некоторые британские политологи до сих пор рассматривают регион в контексте так называемой «Большой игры» — соперничества Российской и Британской империй за влияние в Центральной Азии. Британия эту игру в итоге проиграла.

В последние двадцать лет этот регион Азии, расположенный рядом с Афганистаном, был важным партнером западных стран в борьбе с терроризмом. Но когда афганские талибы в августе 2021 года захватили власть в стране, сотрудничество на этом направлении было в основном свернуто», — пишет автор.

По его словам, Комитет иностранных дел Палаты общин в выпущенном три года назад докладе «Страны на перепутье: участие Британии в делах Центральной Азии» назвал это участие «прискорбно неадекватным», реактивным и нацеленным на решение краткосрочных задач.

Комитет заявил, что британскому правительству нужно сформулировать ясную и основанную на ценностях политику в Центральной Азии и «не пытаться конкурировать с Китаем или Россией, а предлагать другие варианты руководству центральноазиатских стран».
