Депутат призвал отказаться от строгой формы в школах и костюмов в госорганах

Дастан Бекешев призвал отказаться от строгой формы и костюмов в школах и госорганах. Об этом сегодня на заседании ЖК заявил депутат.

По его словам, сегодня есть строгие правила ношения форменной одежды.

«Школьники обязаны носить форму. Ко мне поступает много жалоб, особенно из регионов, о том, что такую форму очень неудобно носить детям. Летом в ней жарко, зимой тоже неудобно носить. В городе пробки, и ездить в такой форме в транспорте тоже очень неудобно. Мы просто мучаем школьников. В том же коммунистическом Китае детям разрешают ходить в школу в спортивных костюмах, так как анализ показал, что это очень удобно.

Я не предлагаю совсем отменить школьную форму, а то многие начнут приходить в лохмотьях. Но я прошу кабмин пересмотреть дресс-код и разрешить детям ходить в удобной одежде, например, в кофтах, футболках, джинсах, то есть в кэжуал-стиле», — отметил Дастан Бекешев.

Он также призвал смягчить строгий дресс-код в парламенте и других госорганах.

«С нас требуют носить официальные пиджаки, галстуки. Эти требования остались из Советского Союза. Так же строго охрана требует соблюдать дресс-код от посетителей ЖК. Раньше такого не было, зачем так строго проверять гостей парламента? Я считаю, что встречать надо человека не по одежке, а по его знаниям. Призываю кабмин провести опрос среди школьников и поменять тенденцию», — добавил нардеп.

Стоит отметить, что сам Дастан Бекешев сегодня демонстративно выступал с трибуны без пиджака, в рубашке и жилетке.