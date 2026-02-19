Рыбоводы бьют тревогу: депутаты требуют разъяснений по запрету на импорт кормов

В Жогорку Кенеше обсудили жалобы рыбоводов, которые заявили о возможном запрете на ввоз импортных кормов. Об этом стало известно во время заседания парламента.

Депутат Эркинбек Исеналиев сообщил, что к нему многократно обращаются предприниматели, занимающиеся рыбоводством.

Фото из интернета. Депутат Эркинбек Исеналиев

«Рыбоводы беспокоятся. Звонят и говорят, что вы запретили ввоз кормов из-за рубежа. Так ли это?» — обратился депутат к представителям кабмина.

Представитель кабмина ответил, что полного запрета нет.

Заместитель министра сельского хозяйства Керималиев подтвердил, что обращения действительно поступали, однако подчеркнул, что никакого запрета на импорт кормов не вводилось.

По его словам:

до недавнего времени импорт кормов облагался нулевой ставкой;

с 12 февраля тариф был возвращен в прежний режим — в рамках поддержки отечественных производителей;

ввоз кормов по-прежнему разрешен.

«Импорт не запрещен. Мы поддерживаем местных производителей, но доступ импортных кормов ограничиваться не будет», — отметил Жаныбек Керималиев.

В ходе обсуждения прозвучали заявления о том, что отдельные интересанты пытаются продвигать инициативы, которые могут привести к монополизации рынка.

«Это молодой, развивающийся сектор. Нельзя допустить монополии», — подчеркнули депутаты.

Министерство сельского хозяйства заверило парламент, что дополнительные разъяснения будут даны отраслевым ассоциациям, а ситуация останется под контролем.