18:27
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

Рыбоводы бьют тревогу: депутаты требуют разъяснений по запрету на импорт кормов

В Жогорку Кенеше обсудили жалобы рыбоводов, которые заявили о возможном запрете на ввоз импортных кормов. Об этом стало известно во время заседания парламента.

Депутат Эркинбек Исеналиев сообщил, что к нему многократно обращаются предприниматели, занимающиеся рыбоводством.

из интернета
Фото из интернета. Депутат Эркинбек Исеналиев

«Рыбоводы беспокоятся. Звонят и говорят, что вы запретили ввоз кормов из-за рубежа. Так ли это?» — обратился депутат к представителям кабмина.

Представитель кабмина ответил, что полного запрета нет.

Заместитель министра сельского хозяйства Керималиев подтвердил, что обращения действительно поступали, однако подчеркнул, что никакого запрета на импорт кормов не вводилось.

По его словам:

  • до недавнего времени импорт кормов облагался нулевой ставкой;
  • с 12 февраля тариф был возвращен в прежний режим — в рамках поддержки отечественных производителей;
  • ввоз кормов по-прежнему разрешен.

«Импорт не запрещен. Мы поддерживаем местных производителей, но доступ импортных кормов ограничиваться не будет», — отметил Жаныбек Керималиев.

В ходе обсуждения прозвучали заявления о том, что отдельные интересанты пытаются продвигать инициативы, которые могут привести к монополизации рынка.

«Это молодой, развивающийся сектор. Нельзя допустить монополии», — подчеркнули депутаты.

Министерство сельского хозяйства заверило парламент, что дополнительные разъяснения будут даны отраслевым ассоциациям, а ситуация останется под контролем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362788/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Климатический агропроект на $4,5 миллиона запустили в Кыргызстане
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов
В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства
Производство сельхозпродукции в Кыргызстане планируют увеличить на 30 процентов
Депутат просит разработать программу поддержки специалистов в сельском хозяйстве
На финансирование сельского хозяйства выделят 42 миллиарда сомов
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
Садыр Жапаров о&nbsp;Ташиеве: Друзьями остаемся, но&nbsp;на&nbsp;госслужбу он&nbsp;не&nbsp;вернется Садыр Жапаров о Ташиеве: Друзьями остаемся, но на госслужбу он не вернется
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
19 февраля, четверг
18:23
В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по подозрению в коррупции В Чуйской области задержан начальник следствия ГКНБ по ...
18:22
Новый мэр Оша Жанар Акаев: между дефицитом бюджета и тенью предшественника
18:20
В городе Ош назначены два новых вице-мэра
18:18
Рыбоводы бьют тревогу: депутаты требуют разъяснений по запрету на импорт кормов
17:46
Австралийские ученые впервые обнаружили акулу в водах Антарктики