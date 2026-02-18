ЦИК КР зарегистрировала трех новых депутатов парламента

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики сегодня, 18 февраля, на своем заседании приняла постановление «О регистрации избранных депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по многомандатному избирательному округу № 13».

Такое решение было принято в отношении Айбека Алтынбекова, Таланта Мамытова, Айгуль Карабековой.

Зарегистрированным депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VIII созыва сегодня будут вручены удостоверения установленного образца и нагрудные знаки. Об этом сообщили 24.kg в ЦИК.

Напомним, что ЦИК ранее приняла решение отменить повторные выборы и признать трех кандидатов, участвовавших в выборах от 30 ноября 2025 года, победителями по округу № 13.