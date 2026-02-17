Чиновникам запретили зарубежные счета и сделки с родственниками

Президент подписал Закон «О противодействии коррупции». Документ официально опубликован.

Он вступит в силу по истечении 10 дней.

Новый закон систематизирует государственную политику в сфере противодействия коррупции — от профилактики до борьбы и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

В документе расширен понятийный аппарат. Закреплены определения «коррупциогенный фактор», «коррупционный риск», «антикоррупционная экспертиза», «антикоррупционные стандарты», уточнены понятия аффилированных лиц, близких родственников и свойственников.

Впервые на уровне закона определен уполномоченный государственный орган по предупреждению коррупции. Он будет участвовать в формировании госполитики, анализировать коррупционные риски, оценивать эффективность антикоррупционных мер и ежегодно публиковать сводный отчет о состоянии коррупции в стране.

Усилены требования финансового контроля. Лица, подпадающие под действие закона, обязаны передавать акции и доли в доверительное управление, декларировать доходы, расходы, имущество, включая зарубежные счета и компании. Налоговые органы при участии финансовой разведки будут анализировать соответствие расходов официальным доходам. При выявлении признаков незаконного обогащения материалы направляются в прокуратуру и правоохранительные органы.

Документом закреплены жесткие ограничения для государственных и муниципальных служащих. Им запрещено содействовать бизнесу родственников, участвовать в сделках с аффилированными компаниями, использовать служебные ресурсы в личных целях, получать вознаграждения и подарки, за исключением протокольных сувениров установленной стоимости.

Предусмотрен запрет на открытие и владение счетами в иностранных банках, за исключением отдельных категорий должностных лиц.

Госорганы обязаны создать защищенные каналы для приема сообщений о коррупции. Усилена защита лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях.

Закон также вводит обязательный анализ коррупционных рисков, антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, ведение единого реестра преступлений коррупционной направленности и формирование правовой статистики в этой сфере.

Кроме того, закреплены механизмы международного сотрудничества, включая возврат активов, полученных в результате коррупционных правонарушений.

Кабинету министров поручено в шестимесячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с новым документом.