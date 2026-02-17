10:15
Закон «О противодействии коррупции» подписал президент

Глава государства подписал Закон «О противодействии коррупции».

Цель документа — совершенствование мер по противодействию коррупции, устранение имеющихся недостатков в вопросах измерения уровня коррупции в государственных органах и органах местного самоуправления, полноты развития процессов цифровизации, организации образовательной, информационно-профилактической работы, направленной на формирование антикоррупционной культуры и создание атмосферы нетерпимости к коррупции, а также реализация Указа президента «О государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы».

Закон содержит в себе нормы, предусматривающие:

  • предмет регулирования, цели и задачи противодействия коррупции, понятийный аппарат терминов, раскрывающий их смысл, не допускающий неясного смыслового содержания, что поспособствует минимизации возможностей для злоупотреблений;
  • круг субъектов противодействия коррупции и их задачи, функции и задачи уполномоченного государственного органа по предупреждению коррупции, обязанности государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий, а также юридических лиц с государственной или муниципальной долей участия;
  • меры по предупреждению, борьбе с коррупцией, привлечение к установленной ответственности, меры по минимизации и ликвидации ее последствий;
  • возложение на уполномоченный орган по предупреждению коррупции обязанностей по ведению единого реестра преступлений коррупционной направленности, а на уполномоченный государственный орган по вопросам государственной гражданской и муниципальной службы — реестра правонарушений, связанных с управлением конфликтом интересов.

Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
