Суд признал законной отмену повторных выборов по округу № 13

Административный суд Бишкека признал законным решение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР об отмене повторных выборов по избирательному округу № 13. Об этом журналистам сообщил председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, соответствующее решение суд принял сегодня в 14.00.

«В суд обращался кандидат Базарбаев, который оспорил решение ЦИК об отмене повторных выборов в округе № 13. Суд поддержал нашу позицию», — отметил глава комиссии.

Он добавил, что у заявителя есть два дня для обжалования решения Административного суда в Верховный суд КР.

«Если в течение двух дней апелляционная жалоба подана не будет, мы передадим мандаты трем кандидатам, признанным победителями выборов от 30 ноября 2025 года — Айгуль Карыбековой, Айбеку Алтынбекову и Таланту Мамытову», — добавил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, ранее ЦИК приняла решение признать состоявшимися выборы по округу № 13, прошедшие 30 ноября 2025 года, и отменить повторное голосование.
