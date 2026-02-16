17:38
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов намерена вернуть избирательный залог кандидатам в депутаты по избирательному округу № 13. Об этом журналистам сообщил глава ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, от всех кандидатов, которые планировали участвовать в повторных выборах, было собрано в общей сложности 7 миллионов сомов.

«Следуя логике и принципам справедливости, мы намерены вернуть деньги кандидатам. Думаю, все члены ЦИК на заседании одобрят это решение», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Читайте по теме
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися

Он напомнил, что повторные выборы по округу № 13 были назначены на 1 марта. Однако по итогам работы следственной группы МВД, выявившей нарушения в деятельности одного из кандидатов в ходе избирательного процесса, было принято решение об аннулировании повторного голосования.

Как сообщалось ранее, 13 февраля ЦИК признал выборы, состоявшиеся 30 ноября 2025 года, действительными и постановил передать три депутатских мандата кандидатам Айгуль Карыбековой, Айбеку Алтынбекову и Таланту Мамытову.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362226/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Президент подписал закон: детям окончательно запретили участвовать в агитации
ЦИК опубликовала список избирателей на повторные выборы по округу № 13
Повторные выборы в округе № 13. ЦИК зарегистрировала 25 кандидатов
Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия
Повторные выборы в Жогорку Кенеш: в округе № 13 выдвинут 31 кандидат
На выборах предложили поощрять граждан цифровыми сомами. Что еще?
Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали 19 кандидатов
Венгрия заинтересована в опыте КР по внедрению цифровых технологий на выборах
Повторные выборы в округе № 13. Заявления подали девять кандидатов
Противостояние Джолдошовой и Шайназарова. Глава ЦИК не намерен судиться
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
17:34
В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов В Узгене школе вернули незаконно приватизированный учас...
17:32
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
17:27
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
17:24
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
17:22
В Кыргызстане создадут общий страховой пул для защиты жилья