ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов намерена вернуть избирательный залог кандидатам в депутаты по избирательному округу № 13. Об этом журналистам сообщил глава ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, от всех кандидатов, которые планировали участвовать в повторных выборах, было собрано в общей сложности 7 миллионов сомов.

«Следуя логике и принципам справедливости, мы намерены вернуть деньги кандидатам. Думаю, все члены ЦИК на заседании одобрят это решение», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Читайте по теме ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися

Он напомнил, что повторные выборы по округу № 13 были назначены на 1 марта. Однако по итогам работы следственной группы МВД, выявившей нарушения в деятельности одного из кандидатов в ходе избирательного процесса, было принято решение об аннулировании повторного голосования.

Как сообщалось ранее, 13 февраля ЦИК признал выборы, состоявшиеся 30 ноября 2025 года, действительными и постановил передать три депутатских мандата кандидатам Айгуль Карыбековой, Айбеку Алтынбекову и Таланту Мамытову.