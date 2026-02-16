17:38
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Власть

Шаирбек Ташиев: Только 24 тысячи избирателей могут отозвать у меня мандат

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев в интервью «Азаттыку» прокомментировал распространяемые в соцсетях призывы о сдаче им депутатского мандата и высказался о смене торага парламента.

Парламентарий заявил, что не намерен добровольно отказываться от полномочий под давлением общественных обсуждений или политических заявлений.

По его словам, он избран народом и подотчетен исключительно своим избирателям. «У меня 24 тысячи 300 избирателей. Только они имеют право сказать мне: «Сдавай мандат». Если эти люди подпишутся и скажут, что не доверяют, я готов рассмотреть этот вопрос. Но по чьему-то требованию уходить не собираюсь», — подчеркнул Шаирбек Ташиев.

Он отметил, что пришел в парламент работать в интересах своих избирателей и защищать их права.

«Я пришел служить своим людям. Только они могут оценивать мою работу», — добавил депутат.

Комментируя отставку прежнего торага Нурланбека Тургунбек уулу, Шаирбек Ташиев заявил, что решение стало для него неожиданным. По его словам, он пытался связаться с бывшим спикером, чтобы узнать причины ухода.

«Я звонил ему, хотел спросить, по какой причине он принял такое решение, ведь депутаты его избрали. Но он не ответил», — сказал Шаирбек Ташиев.

При этом парламентарий отметил, что относится к произошедшему спокойно и выразил надежду, что новый спикер справится с возложенными обязанностями.

«Это опытные люди. Думаю, парламент продолжит работу в штатном режиме», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362223/
просмотров: 604
Версия для печати
Материалы по теме
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
Шайырбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
Экс-спикер ЖК может отказаться от мандата: в ЦИК заявление не поступало
Спикер Госдумы пригласил главу парламента КР в Москву
Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
Марлен Маматалиев: Не будет деления по регионам или на своих и чужих
Марлена Маматалиева избрали спикером Жогорку Кенеша
Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
Популярные новости
Камчыбек Ташиев вернулся в&nbsp;Кыргызстан Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Племянник Ташиева снят с&nbsp;должности начальника транспортной прокуратуры&nbsp;&mdash; СМИ Племянник Ташиева снят с должности начальника транспортной прокуратуры — СМИ
Садыр Жапаров встретился с&nbsp;родственниками задержанных по&nbsp;наркопреступлениям Садыр Жапаров встретился с родственниками задержанных по наркопреступлениям
Спикер парламента Кыргызстана сложил с&nbsp;себя полномочия Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
17:34
В Узгене школе вернули незаконно приватизированный участок за 5,5 миллиона сомов В Узгене школе вернули незаконно приватизированный учас...
17:32
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
17:27
Шаирбек Ташиев отверг заявления о «влиянии семьи» и готов к допросу
17:24
ЦИК вернет 7 миллионов сомов кандидатам по округу № 13
17:22
В Кыргызстане создадут общий страховой пул для защиты жилья