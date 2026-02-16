Шаирбек Ташиев: Только 24 тысячи избирателей могут отозвать у меня мандат

Депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев в интервью «Азаттыку» прокомментировал распространяемые в соцсетях призывы о сдаче им депутатского мандата и высказался о смене торага парламента.

Парламентарий заявил, что не намерен добровольно отказываться от полномочий под давлением общественных обсуждений или политических заявлений.

По его словам, он избран народом и подотчетен исключительно своим избирателям. «У меня 24 тысячи 300 избирателей. Только они имеют право сказать мне: «Сдавай мандат». Если эти люди подпишутся и скажут, что не доверяют, я готов рассмотреть этот вопрос. Но по чьему-то требованию уходить не собираюсь», — подчеркнул Шаирбек Ташиев.

Он отметил, что пришел в парламент работать в интересах своих избирателей и защищать их права.

«Я пришел служить своим людям. Только они могут оценивать мою работу», — добавил депутат.

Комментируя отставку прежнего торага Нурланбека Тургунбек уулу, Шаирбек Ташиев заявил, что решение стало для него неожиданным. По его словам, он пытался связаться с бывшим спикером, чтобы узнать причины ухода.

«Я звонил ему, хотел спросить, по какой причине он принял такое решение, ведь депутаты его избрали. Но он не ответил», — сказал Шаирбек Ташиев.

При этом парламентарий отметил, что относится к произошедшему спокойно и выразил надежду, что новый спикер справится с возложенными обязанностями.

«Это опытные люди. Думаю, парламент продолжит работу в штатном режиме», — заключил он.