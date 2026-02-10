В проекте Конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке

В Казахстане продолжается работа над проектом новой Конституции. Одним из заметных изменений стала корректировка статьи о статусе русского языка, пишут «РИА Новости».

Ранее в девятой статье проекта было указано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления русский язык используется «наравне» с казахским. Теперь формулировка изменена: вместо слова «наравне» будет использоваться «наряду». По словам заместителя председателя Конституционного суда Бакыта Нурмуханова, это редакционное уточнение, призванное обеспечить единообразие терминологии и точность перевода. В казахском варианте слово «тең» («равный») заменено на «қатар» («наряду»).

Читайте по теме Опубликован проект новой Конституции Казахстана: главные изменения

Нурмуханов пояснил, что изменения носят редакционно-стилистический характер и направлены на обеспечение терминологического и семантического единства текста Конституции.

Согласно действующей редакции статьи 7 Конституции Казахстана, в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык официально используется наравне с казахским, при том что казахский язык является единственным государственным.

Участники обсуждения отмечают: формулировка «наравне» фактически приравнивала русский язык к государственному. Использование слова «наряду» подчеркивает, что казахский язык сохраняет статус единственного государственного, тогда как русский применяется совместно с ним, но не обладает равным юридическим статусом и рассматривается как язык межнационального общения.