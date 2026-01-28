14:39
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Власть

Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президентства Садыра Жапарова

За последние пять лет Кыргызстан прошел через один из самых насыщенных этапов современной истории, считает российский политолог Владимир Лубянко. На фоне череды прежних кризисов и частой смены власти, период президентства Садыра Жапарова стал временем крупных внешнеполитических решений, экономического роста и масштабных институциональных реформ.

24.kg
Фото 24.kg. Политолог Владимир Лубянко
Одним из главных достижений эксперт называет завершение делимитации границы с Узбекистаном. В январе 2023 года страны обменялись ратификационными грамотами, окончательно закрыв многолетние территориальные разногласия.

В марте 2025 года подписан финальный пакет соглашений с Таджикистаном, что фактически положило конец самому конфликтному участку границ в Центральной Азии. Владимир Лубянко отмечает, что «задача, не решавшаяся тремя предыдущими администрациями почти 30 лет, была закрыта в сжатые сроки».

Читайте по теме
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»

С 2021 по 2025 годы Садыр Жапаров и Владимир Путин провели не менее восьми двусторонних переговоров. В ноябре 2025-го российский президент впервые за длительный период совершил трехдневный государственный визит в Бишкек.

Продолжается масштабное сотрудничество с Китаем: в декабре 2024 года стартовало строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан, а объем торговли приблизился к отметке в $20 миллиардов.

Кыргызстан укрепил свое позиционирование в ЕАЭС, ОДКБ и возглавил ШОС в 2025 году.

Экономика показала высокий рост:

  • за 11 месяцев 2025 года ВВП вырос на 10,2 процентов;
  • доходы бюджета увеличились с 308 до 687 миллиардов сомов;
  • уровень бедности снизился почти на четыре процентных пункта.

После перехода под государственный контроль «Кумтор» обеспечил $300 миллионов прибыли за 2,5 года, тогда как за предыдущие 27 лет республика получила в три раза меньше.

По данным эксперта, за пять лет:

  • в бюджет вернули более 20 миллиардов сомов;
  • около 70 процентов незаконно присвоенных активов передали государству;
  • к ответственности привлекли ряд бывших высокопоставленных чиновников и криминальных структур.

Конституционная реформа 2021 года окончательно закрепила президентскую модель управления. Владимир Лубянко отметил, что «вертикаль власти позволила реализовать комплексные преобразования, которые были невозможны при парламентской конструкции».

Эксперт делает вывод, что Кыргызстан уверенно вышел из периода постреволюционной неопределенности: страна имеет определенные границы, активную внешнюю политику, растущую экономику и сформированный управленческий курс.

В евразийском контексте Кыргызстан стал «более предсказуемым и надежным партнером» для стран ЕАЭС и ОДКБ, подытожил Лубянко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359606/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Пять лет реформ: Эдиль Байсалов пообещал, что дальше будет «еще интереснее»
Первая учительница Садыра Жапарова рассказала, каким он был в школе
Грузинское издание: Реформы Жапарова сильны, но ключевой тест еще не пройден
Житель Токмока написал книгу о Садыре Жапарове, но не может добиться аудиенции
Президент потребовал прозрачности: застройщиков обязали работать по правилам
После скандала в Чуйском районе назначен новый аким
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов
Глава пресс-службы опроверг заявления о «блокировании» доступа к президенту
Депутатам напомнили о позиции президента по поводу демагогии и популизма
Президент изменил регламент ЖК: новый пост и биометрическое голосование
Популярные новости
Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до&nbsp;12&nbsp;лет Новые пособия: депутаты предлагают оказывать помощь всем детям до 12 лет
В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в&nbsp;руководстве ЕЭК Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Члены кабмина во&nbsp;главе с&nbsp;Адылбеком Касымалиевым совершили поход в&nbsp;&laquo;Ала-Арчу&raquo; Члены кабмина во главе с Адылбеком Касымалиевым совершили поход в «Ала-Арчу»
Бизнес
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
28 января, среда
14:18
Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президентства Садыра Жапарова Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президен...
14:15
ГЧП. Китайский инвестор намерен сотрудничать с КР в сфере строительства
14:09
Кыргызстан сменил представителя в руководстве ОДКБ
14:07
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР
13:51
Минфин России предлагает легализовать в стране онлайн-казино