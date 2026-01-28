Эксперт оценил ключевые достижения пятилетнего президентства Садыра Жапарова

За последние пять лет Кыргызстан прошел через один из самых насыщенных этапов современной истории, считает российский политолог Владимир Лубянко. На фоне череды прежних кризисов и частой смены власти, период президентства Садыра Жапарова стал временем крупных внешнеполитических решений, экономического роста и масштабных институциональных реформ.

Фото 24.kg. Политолог Владимир Лубянко

Одним из главных достижений эксперт называет завершение делимитации границы с Узбекистаном. В январе 2023 года страны обменялись ратификационными грамотами, окончательно закрыв многолетние территориальные разногласия.

В марте 2025 года подписан финальный пакет соглашений с Таджикистаном, что фактически положило конец самому конфликтному участку границ в Центральной Азии. Владимир Лубянко отмечает, что «задача, не решавшаяся тремя предыдущими администрациями почти 30 лет, была закрыта в сжатые сроки».

С 2021 по 2025 годы Садыр Жапаров и Владимир Путин провели не менее восьми двусторонних переговоров. В ноябре 2025-го российский президент впервые за длительный период совершил трехдневный государственный визит в Бишкек.

Продолжается масштабное сотрудничество с Китаем: в декабре 2024 года стартовало строительство железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан, а объем торговли приблизился к отметке в $20 миллиардов.

Кыргызстан укрепил свое позиционирование в ЕАЭС, ОДКБ и возглавил ШОС в 2025 году.

Экономика показала высокий рост:

за 11 месяцев 2025 года ВВП вырос на 10,2 процентов;

доходы бюджета увеличились с 308 до 687 миллиардов сомов;

уровень бедности снизился почти на четыре процентных пункта.

После перехода под государственный контроль «Кумтор» обеспечил $300 миллионов прибыли за 2,5 года, тогда как за предыдущие 27 лет республика получила в три раза меньше.

По данным эксперта, за пять лет:

в бюджет вернули более 20 миллиардов сомов;

около 70 процентов незаконно присвоенных активов передали государству;

к ответственности привлекли ряд бывших высокопоставленных чиновников и криминальных структур.

Конституционная реформа 2021 года окончательно закрепила президентскую модель управления. Владимир Лубянко отметил, что «вертикаль власти позволила реализовать комплексные преобразования, которые были невозможны при парламентской конструкции».

Эксперт делает вывод, что Кыргызстан уверенно вышел из периода постреволюционной неопределенности: страна имеет определенные границы, активную внешнюю политику, растущую экономику и сформированный управленческий курс.

В евразийском контексте Кыргызстан стал «более предсказуемым и надежным партнером» для стран ЕАЭС и ОДКБ, подытожил Лубянко.