Марлен Маматалиев разъяснил свою идею насчет ночных смен и двойных тарифов

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев рассказал 24.kg, что он имел в виду, когда предлагал изменить закон, согласно которому ночная работа оплачивается по двойному тарифу.

Он отметил, что главная его идея — разрешить городским службам работать по ночам, не мешая днем другим участникам дорожного движения и не создавая пробок.

«На вопрос, почему они работают днем, а не ночью, мне ответили: ночью тариф двойной. Если человек работает днем, а потом и ночью, то ему полагается двойной тариф. Я не против этого. Я имел в виду, что нужно ввести отдельные смены — ночные, чтобы они не работали днем, а ту же работу выполняли ночью. Есть же отдельная категория людей, которые хотят ночью работать. И им хотелось бы такую же зарплату, как и тем, кто днем работает. А мы сегодня не можем этого дать — в бюджете это не предусмотрели. Потому что в законе у нас написано, что двойная тарификация», — объяснил депутат.

Марлен Маматалиев предлагает профильному ведомству изучить закон и внести в него изменения, чтобы люди, желающие работать по ночам, могли отдыхать днем и выполнять свои обязанности в ночное время.

Парламентарий считает, что такой режим работы подошел бы, в частности, дорожным службам. В таком случае они могли бы ремонтировать улицы города оперативнее и качественнее, потому что им никто не создавал бы помех.