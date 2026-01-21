Увеличить сроки пребывания граждан КР в Узбекистане просят в парламенте

Депутат Нилуфар Алимжанова предложила провести переговоры о возможности увеличения сроков пребывания граждан Кыргызстана на территории Узбекистана. Свое предложение она озвучила на заседании парламента.

По словам нардепа, граждане КР ездят в РУз для учебы, ведения бизнеса, лечения и других целей.

«В настоящее время они могут находиться там только три дня, после чего необходимо становиться на учет. При этом граждане Узбекистана могут находиться в Кыргызстане пять дней без постановки на учет. Я призываю власти тщательно проработать этот вопрос и увеличить сроки пребывания граждан на территории соседней страны через встречи и переговоры», — добавила она.