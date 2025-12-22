Нариман Тюлеев заявил о выплате 300 миллионов сомов в рамках «кустуризации»

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев сообщил, что в рамках процесса так называемой «кустуризации» выплатил в государственный бюджет 300 миллионов сомов. Об этом он заявил в интервью журналистке Майраш Базлакуновой.
По словам Наримана Тюлеева, в период президентства Алмазбека Атамбаева он не платил налоги и, как утверждает экс-мэр, никаких последствий за это не возникало. Ситуация изменилась после прихода нынешней власти.
Он отметил, что произведенные выплаты стали результатом пересмотра прежней практики и ужесточения финансового контроля со стороны государства.
Процесс «кустуризации» в Кыргызстане предполагает добровольное возмещение государству средств, полученных незаконным путем, с целью снижения уголовно-правовых последствий.