Власть

Нариман Тюлеев заявил о выплате 300 миллионов сомов в рамках «кустуризации»

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев сообщил, что в рамках процесса так называемой «кустуризации» выплатил в государственный бюджет 300 миллионов сомов. Об этом он заявил в интервью журналистке Майраш Базлакуновой.

По словам Наримана Тюлеева, в период президентства Алмазбека Атамбаева он не платил налоги и, как утверждает экс-мэр, никаких последствий за это не возникало. Ситуация изменилась после прихода нынешней власти.

«Я открыто скажу: при Атамбаеве я ни сома налогов не платил — тогда это никого не волновало. Сейчас другое время. Меня посчитали, проверили, и в рамках «кустуризации» я выплатил государству 300 миллионов сомов. Если есть моя вина — я готов за нее отвечать», — сказал Нариман Тюлеев.

Он отметил, что произведенные выплаты стали результатом пересмотра прежней практики и ужесточения финансового контроля со стороны государства.

Процесс «кустуризации» в Кыргызстане предполагает добровольное возмещение государству средств, полученных незаконным путем, с целью снижения уголовно-правовых последствий.
