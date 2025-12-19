09:27
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Власть

Цифровизация. Как кабмин облегчает процедуры бизнесу, рассказал глава кабмина

В Объединенных Арабских Эмиратах есть хорошая программа — правительственные акселераторы. Они показывают проблемы, с которыми сталкиваются люди, и помогают их решать. Раньше наши предприниматели тратили дни, месяцы, а иногда и годы, чтобы собрать необходимые документы. А сейчас выявленные проблемы направляют в соответствующие госорганы, которым дают задания и сроки исполнения до ста дней. Об этом в интервью гостелеканалам рассказал глава кабмина Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Он в качестве примера привел ситуацию с дальнобойщиками, работающими с перевозкой товаров из Китая.

«Из Китая приходит много товаров. Раньше водители собирали справки и ходили по государственным органам, процесс занимал до недели. Мы дали 100-дневный срок, чтобы ввели цифровизацию и перевели весь процесс в электронный формат. Теперь водитель никуда не ходит, он подает документы в одном месте — все обрабатывается автоматически, все решается за несколько часов», — отметил глава кабмина.

По его словам, в современных условиях необходимо создать максимально удобные условия для прохождения товаров через страну.

Другой пример касается строительной отрасли. «Раньше получение разрешения на строительство могло занимать годы. Мы проанализировали процесс и внесли изменения. Крупные строительные проекты теперь согласуются за 60 дней, средние — за 30 дней, а мелкие, например строительство дома, — за 20 дней», — добавил Адылбек Касымалиев.

Он указал, что ранее предпринимателю приходилось собирать справки, например, медицинские или для трудоустройства, или подавать заявление, например, при смене счета, и опять ждать обработки. Сейчас все можно делать через единый кабинет налогоплательщика и вопросы решаются за один-два часа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355146/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Почему кабмин должен бегать за инвестором, а не наоборот, рассказал Касымалиев
С 1 апреля работникам соцсферы повысят зарплату на 50 процентов — глава кабмина
О работе кабмина с государственными банками рассказал Адылбек Касымалиев
От социального бюджета к бюджету развития. Глава кабмина рассказал об успехах
Председатель кабинета министров совершит рабочий визит в Россию
В Джалал-Абадской области открыли завод по выпуску гипсокартона
Адылбек Касымалиев прокомментировал предварительные итоги досрочных выборов в ЖК
Глава кабмина Адылбек Касымалиев проголосовал на участке № 1123 в Бишкеке
Адылбек Касымалиев: Кыргызстан готов стать региональным хабом в рамках ЦАРЭС
Глава кабинета министров Кыргызстана посетит Россию с рабочим визитом
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Бактияр Орозов освобожден от&nbsp;должности министра науки из-за нарушения этики Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики
Бизнес
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
Первый миллион в&nbsp;акции от&nbsp;Partner Neft уже нашел своего обладателя Первый миллион в акции от Partner Neft уже нашел своего обладателя
Летите в&nbsp;отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15&nbsp;процентов на&nbsp;туристическую страховку Летите в отпуск? BAKAI дарит кешбэк 15 процентов на туристическую страховку
19 декабря, пятница
09:23
Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Кур...
09:18
В Таласе зажгли новогоднюю елку на обновленной площади
09:14
После снегопада дорога в ущелье Чункурчак стала непроходимой
09:05
В Бишкеке задержали подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
09:05
Цифровизация. Как кабмин облегчает процедуры бизнесу, рассказал глава кабмина