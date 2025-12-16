В Кыргызстане создана Национальная комиссия по радиочастотам

Кабинет министров утвердил положение и состав Национальной комиссии по радиочастотам. Соответствующее постановление принято в целях реализации статьи 108 Цифрового кодекса.

Согласно документу, утверждены положение о Национальной комиссии по радиочастотам, а также ее персональный состав. Новый орган будет осуществлять деятельность в сфере регулирования и управления радиочастотным спектром.

Отмечается, что создание Национальной комиссии по радиочастотам связано с внедрением новых подходов к регулированию в рамках Цифрового кодекса и направлено на совершенствование управления радиочастотным ресурсом.