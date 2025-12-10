Кабмин Кыргызстана провел переговоры с Азербайджаном по импорту нефтепродуктов

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в рамках рабочего визита в Азербайджан провел переговоры по вопросам увеличения товарооборота между двумя странами и импорту нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Бакыт Торобаев встретился с председателем правления ОАО «Бакинский судостроительный завод» Русланом Талыбовым.

В ходе встречи представлена информация о возможностях предприятия по строительству паромов и других типов судов, в том числе для обслуживания маршрутов транскаспийского международного транспортного коридора.

Обсуждены перспективы кооперации с кыргызской стороной в сфере эксплуатации паромов в транспортно-логистических целях, включая вопрос эксплуатации кыргызских паромов на Каспийском море, обслуживанию грузовых линий и обеспечению более устойчивой логистики кыргызского экспорта и импорта.

Отмечено, что развитие подобного сотрудничества будет способствовать диверсификации транспортных маршрутов Кыргызстана, снижению сроков доставки и повышению конкурентоспособности бизнеса на внешних рынках.

Кроме того, заместитель главы кабмина провел встречу с вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана Анаром Мамедовым.

В ходе беседы обсуждены возможности сотрудничества в области поставок ГСМ в Кыргызстан, а также обмена опытом по повышению энергоэффективности, цифровизации производственных процессов и соблюдению высоких экологических стандартов.

На нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева кыргызская сторона ознакомилась с ходом реализации крупных проектов по модернизации производства, углублению переработки нефти и внедрению современных технологий.