Власть

Эдиль Байсалов: Кыргызстан увеличит расходы на здравоохранение в пять раз

Фото пресс-службы кабмина

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов встретился с представителями Всемирного банка. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На встрече присутствовали глава офиса ВБ в КР Хью Риддел и старший специалист по вопросам здравоохранения Мохини Как.

Стороны обсудили промежуточные итоги реализации программы по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи, а также дальнейшие шаги по расширению ее охвата, повышению эффективности и устойчивости. Отдельное внимание уделили вопросам развития кадрового потенциала, вовлечению частного сектора, укреплению мер по охране здоровья детей, включая возможное регулирование оборота сахаросодержащих напитков.

Эдиль Байсалов сообщил, что в ближайшие годы в стране планируют увеличить расходы на здравоохранение в пять раз и повысить зарплату медработникам.

По его словам, беспрецедентные госинвестиции направят на строительство современной медицинской инфраструктуры как в Бишкеке, так и в регионах. 

«Кыргызстан вступает в новый этап ускоренного социально-экономического развития. Президент Садыр Жапаров утвердил Нацпрограмму развития до 2030 года, в которой особое место занимает рост человеческого капитала. Он назначил нового министра здравоохранения, поставив перед системой задачу кардинального обновления и повышения эффективности государственного подхода в этой сфере. Мы рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества с Всемирным банком и другими международными партнерами для дальнейшего укрепления нашей совместной работы и повышения качества медицинских услуг», — отметил зампред кабмина.

Уточняется, что представители ВБ подтвердили готовность оказывать экспертную и финансовую поддержку реформам, направленным на развитие первичной медико-санитарной помощи, укрепление кадрового потенциала и повышение устойчивости системы здравоохранения в целом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353306/
