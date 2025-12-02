12:13
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы-2025

Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы

Фото из интернета. Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы-2025

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики представила данные о финансировании избирательных кампаний участников досрочных парламентских выборов.

По информации контрольно-ревизионной группы ЦИК, всего кандидаты по многомандатным округам и политическая партия «Ынтымак», выдвинувшая девять претендентов, открыли 510 специальных счетов в «Элдик Банке» и «Айыл Банке».

В комиссии сообщили, что для обеспечения прозрачности используется автоматизированная система «Финансовая прозрачность». Она получает сведения от банков через «Тундук» и в режиме реального времени отображает поступления и расходы на сайте Центризбиркома.

Поступления превысили 1,7 миллиарда сомов.

Согласно данным на 29 ноября, на специальные счета избирательных фондов поступил 1 миллиард 791 миллион сомов, в том числе:

  • собственные средства кандидатов — 1 миллиард 92 миллиона сомов;
  • собственные средства партии — 3,797 миллиона;
  • добровольные пожертвования физических лиц — 659,063 миллиона;
  • пожертвования юридических лиц — 13,208 миллиона.

Возврат ошибочно поступивших средств составил 22,079 миллиона сомов. Израсходовано 1 миллиард 582 миллиона. За время кампании кандидаты и партия направили на расходы 1 миллиард 582 миллиона сомов.

Средства использованы на:

  • оплату избирательного взноса — 147,08 миллиона сомов;
  • услуги государственных и муниципальных учреждений — 11,875 миллиона;
  • различные услуги, включая связь, аренду, ГСМ, оплату работы агитаторов, наблюдателей и штаба, — 1 миллиард 134 миллиона;
  • изготовление и распространение агитационных материалов — 230,7 миллиона, из них 8,9 миллиона — для материалов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья;
  • прочие расходы — 42,38 миллиона.

Возврат неправильно произведенных платежей при расходовании составил 15,931 миллиона сомов. Остаток средств на счетах — 209,2 миллиона.

ЦИК подчеркнула, что поступления и расходы избирательных фондов всех кандидатов не превышают установленные законодательством лимиты — 20 миллионов сомов на одного претендента.

Взносы кандидатов — 147 миллионов сомов.

На депозитный счет Центризбиркома поступило 147,08 миллиона сомов избирательных взносов, в том числе:

  • от 478 самовыдвиженцев — 143,4 миллиона сомов;
  • от 14 кандидатов с инвалидностью первой и второй групп — 0,7 миллиона;
  • от четырех претендентов с инвалидностью третьей группы — 0,28 миллиона;
  • от девяти кандидатов партии «Ынтымак» — 2,7 миллиона.

Эти средства перечислят в республиканский бюджет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353109/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош проверяют видео о возможном подкупе голосов
В Ноокене аннулированы результаты голосования на участке № 2410 из-за съемки
Международные миссии признали выборы в Кыргызстане свободными и справедливыми
Наблюдатели СНГ высоко оценили технологичность досрочных выборов в Кыргызстане
Когда объявят новых депутатов? ЦИК озвучила точные сроки подведения итогов
Парламент-2025. Как выборы в Кыргызстане освещали иностранные СМИ
Аркадий Дубнов: В Кыргызстане человеческий фактор на выборах был исключен
Наблюдатели ШОС: Избиратели проявили высокую гражданскую активность
Выборы в парламент. За рубежом в итоге проголосовали 26 тысяч 66 граждан КР
Парламентские выборы: в каких округах больше всего голосовали «против всех»
Популярные новости
Кто станет депутатом&nbsp;&mdash; предварительный список из&nbsp;90&nbsp;кандидатов в&nbsp;Жогорку Кенеш Кто станет депутатом — предварительный список из 90 кандидатов в Жогорку Кенеш
Предварительные итоги выборов в&nbsp;ЖК: полный список с&nbsp;1-го по&nbsp;15-й округ Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1-го по 15-й округ
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки Кто станет торага Жогорку Кенеша: фавориты, интриги, ставки
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
12:11
ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста» ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер ус...
12:00
Ремесленник с 40-летним стажем: его седла дарили Путину и Назарбаеву
11:35
Процентный скоринг для участников рынка виртуальных активов утвердили в КР
11:26
Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы
11:26
В Кыргызстане на зиму заготовлено 93 процента кормов