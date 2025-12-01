Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Тынчтыкбек Шайназаров сообщил, что международные наблюдательные миссии представили свои выводы по итогам досрочных парламентских выборов. Заявление он сделал на встрече президента Садыра Жапарова с главами миссий, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента. Международные миссии признали выборы в Кыргызстане свободными и справедливыми

По словам Тынчтыкбека Шайназарова, руководители делегаций отметили, что избирательное законодательство Кыргызстана соответствует международным принципам и обеспечивает необходимую правовую базу для свободных и демократичных выборов.

Главы миссий подчеркнули, что прошедшее голосование было открытым, справедливым, конкурентным и обеспечило свободное волеизъявление граждан. Наблюдатели положительно отметили меры по обеспечению гендерного равенства в условиях обновленной мажоритарной системы, где не более двух из трех избранных депутатов могут быть представителями одного пола.

Также высоко оценено внедрение дистанционного голосования, которое позволяет гражданам голосовать на ближайшем удобном участке, если они временно не могут прийти по месту постоянной регистрации.

Отдельно отмечено значительное расширение сети зарубежного голосования: открыто 100 участков в 34 странах и 89 городах, что сделало выборы более доступными для кыргызстанцев за рубежом.

Во встрече с президентом приняли участие главы и координаторы миссий от СНГ, МПА СНГ, ОДКБ, ШОС, ОТГ, ОИС, а также руководители ЦИК Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Турции, Таджикистана, России, Беларуси и представители международных организаций.

Садыр Жапаров поблагодарил наблюдателей за высокую оценку и отметил, что рекомендации миссий будут учтены. По его словам, прошедшие выборы станут надежной основой для укрепления политической стабильности, развития экономики и улучшения жизни граждан.