Сюжет: Выборы-2025

Когда объявят новых депутатов? ЦИК озвучила точные сроки подведения итогов

Центризбирком разъяснил порядок и сроки подведения итогов результатов досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что данные АСУ являются предварительными. Итоги голосования на участках официально устанавливаются участковыми избирательными комиссиями (УИК) по результатам ручного подсчета.

В течение трех календарных дней после подведения итогов голосования на участке эти решения могут быть обжалованы в соответствующей окружной избирательной комиссии (ОИК).

ОИК, сверяя протоколы от всех участковых комиссий, формируют сводную таблицу и подводят итог голосования в округе. Решения окружной избирательной комиссии также могут быть обжалованы — на этот раз в ЦИК — в течение трех календарных дней с момента их принятия.

Центризбирком на основании протоколов окружных комиссий обязан определить результаты не позднее чем через 13 календарных дней после голосования — до 14 декабря. В этот срок избирательная комиссия утверждает трех избранных депутатов по каждому округу.

Решения ЦИК могут быть обжалованы в суде в течение трех дней.

В ведомстве подчеркнули, что при принятии решений комиссии каждого уровня обязаны рассматривать все жалобы и заявления, поступившие по фактам нарушений в ходе подготовки и проведения выборов. По каждой жалобе выносится отдельное решение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352993/
