Власть
Сюжет: Выборы-2025

Предварительные итоги выборов в ЖК: полный список с 1 по 15 округа

В Кыргызстане завершилось голосование на парламентских выборах. По данным Центризбиркома, по стране работали 2 тысячи 492 избирательных участка, включая те, которые были открыты за рубежом.

К участию в выборах были зарегистрированы 467 кандидатов. В общий список избирателей были внесены 4 миллиона 294 тысячи 243 гражданина. 

Согласно данным ЦИК, предварительные итоги по следующим округам выглядят так: 

№1 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЙДАРОВА АЙГҮЛ АБДИСАЛАМОВНА 145 33,72 %
2 ДЫЙКАНОВ МАКСАТБЕК ДЫЙКАНОВИЧ 66 15,35 %
3 АХМЕДОВ КАНАТБЕК АБДУРАШИДОВИЧ 49 11,40 %
4 ИСАЕВ АБДИКАСЫТ АБДУЛАКИМОВИЧ 42 9,77 %
5 ЖУСУПОВ АШИРБАЙ БАПОВИЧ 34 7,91 %
6 НАБИЕВА АСЕЛЬ БУРХАНОВНА 25 5,81 %
7 КАРАЗАКОВ ЖУНУСБЕК АБДИРАШИТОВИЧ 16 3,72 %
8 ЖОРОЕВ ИСМАНАЛИ ЭГЕМБЕРДИЕВИЧ 12 2,79 %
9 УРАИМОВ АЛИХАН УРАИМОВИЧ 11 2,56 %
10 САЛИМБЕКОВ КЕНЖЕБЕК САЛИМБЕКОВИЧ 10 2,33 %
11 ТАЛИЕВА КАМИЛА АБДЫРАЗАКОВНА 8 1,86 %
12 ТАГАЕВ МИРЛАН КОНУРОВИЧ 3 0,70 %
13 Против всех 3 0,70 %
14 КАЛАНДАРОВ ЗАРИПБЕК КАБЫЛБАЕВИЧ 2 0,47 %
15 ТОКТОРОВ БАКТЫЯР АБДИНАБИЕВИЧ 4 0,93 %
16 ДУУЛАТОВА САЙРАГҮЛ САДЫКОВНА 0 0,00 %
17 АЖИБАЕВ ЧЫНГЫЗ ИЛЬЯСКОЖОЕВИЧ 0 0,00 %
18 ТЕМИРБАЕВА МИРГУЛ ОМУРЗАКОВНА 0 0,00 %
№2 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧ 696 31,38 %
2 КАЛПАЕВ БАКТЫЯР АЛИЕВИЧ 303 13,66 %
3 АХМАТОВА СЮИТА КАМАЛИДИНОВНА 215 9,69 %
4 АМАНОВА БУРУН КУШБЕКОВНА 211 9,51 %
5 НАДИРБЕКОВ АЙТБАЙ ЭРГЕШОВИЧ 193 8,70 %
6 САДЫКОВ АБДИСАТАР САЙТАЛЫЕВИЧ 149 6,72 %
7 ТӨЛӨМҮШОВ БЕГАЛИ ПИРМАМАТОВИЧ 129 5,82 %
8 СУЛТАНБЕКОВА ЧОЛПОН ААЛЫЕВНА 109 4,91 %
9 АБДИПАТТА УУЛ У ЖУМАБЕК 83 3,74 %
10 САЙДИМАРОВ ЧЫНДЫКБЕК СЕЙДАКМАТОВИЧ 27 1,22 %
11 АСКАРОВА ЭЛМИРА ИСРАИЛОВНА 20 0,90 %
12 ГАНЫЕВ КАНЫБЕК ТОКТОМАТОВИЧ 43 1,94 %
13 АБСАТТАРОВ АЗАМАТ АСАТТУЛАЕВИЧ 16 0,72 %
14 Против всех 16 0,72 %
15 АБДУЛЛАЕВА РАЙХАН 8 0,36 %
№3 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 МАДУМАРОВ АКРАМ КАМБАРАЛИЕВИЧ 1 034 44,51 %
2 РЫСБАЕВ РАВШАНБЕК РЫСБАЕВИЧ 341 14,68 %
3 ТОЙГОНБАЕВ МАКСАТБЕК МАМАТЖАНОВИЧ 303 13,04 %
4 ШАМАЕВ АКЫЛБЕК АРАПБАЕВИЧ 147 6,33 %
5 АМАТОВ ЖАНЫБЕК ЖЕНИШБЕКОВИЧ 146 6,28 %
6 МАТКАЛЫКОВ АСИЛБЕК ЖОРОБАЕВИЧ 99 4,26 %
7 ЗУЛПУЕВ САИДБЕК МЕЙРАЖДИНОВИЧ 66 2,84 %
8 МУСАЕВ БАКТИЯР НАЗАРОВИЧ 45 1,94 %
9 КАЛМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК САГЫНБАЕВИЧ 41 1,76 %
10 БЕРДИБЕКОВ БЕКМУРЗА АБДУЛАЗИЗОВИЧ 41 1,76 %
11 МАТОСМОНОВА ДАМИРА ДЖАМАЛДИНОВНА 26 1,12 %
12 МАВЛЯНОВА МАХАБАТ ЭРГЕШОВНА 11 0,47 %
13 АРЗЫБЕКОВ АБДУВАЛИ АРЗЫБЕКОВИЧ 8 0,34 %
14 МАТРАИМОВ БАКЫТБЕК ТУРДАЛИЕВИЧ 7 0,30 %
15 Против всех 4 0,17 %
16 ДУВАНАЕВА ГУЛНАРА КАЧЫБЕКОВНА 3 0,13 %
17 БОРОНОВА АЙТОЛКУН ШАКИРБЕКОВНА 1 0,04 %
18 Каттоосу жокко чыгарылды 0 0,00 %
№4 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 РУСТАМБЕК УУЛУ СОВЕТБЕК 161 33,33 %
2 НАРМАТОВА НАДИРА АЗИМОВНА 99 20,50 %
3 ЖААНБАЕВ УЛАНБЕК КОРГОНБАЕВИЧ 81 16,77 %
4 АМИРАЛИЕВ ШАБДАНБЕК КАМАЛИДИНОВИЧ 61 12,63 %
5 МАДМАРОВА ЭЛЬНАРА АБДУВАЛИЕВНА 19 3,93 %
6 ИЛЯЗБАЕВ НУРБЕК ИЛЯЗБАЕВИЧ 19 3,93 %
7 АЛИМЖАНОВА НИЛУФАР ЯКУБЖАНОВНА 15 3,11 %
8 АБДИВАЛИЕВ АРТЫКБАЙ ТУРАБИДИНОВИЧ 11 2,28 %
9 ОРОЗАЛИЕВА АЙГУЛЬ БАТЫРБЕКОВНА 8 1,66 %
10 МАМАДУМАРОВ АХМЕДЖАН 7 1,45 %
11 Против всех 1 0,21 %
12 ЭСЕНБАЕВ МАНАРБЕК БАЙТОКОВИЧ 1 0,21 %
№5 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 СУЛАЙМАНОВ ЭЛЬДАР НУРЛАНОВИЧ 977 31,81 %
2 МАМАТАЛИЕВА БАГДАДГУЛ МЕЛИКОЗИЕВНА 422 13,74 %
3 ИСИРАИЛОВ АЗАМАТ АЛМАЗБЕКОВИЧ 462 15,04 %
4 АХМЕДОВА АЙГУЛЬ АБДИЛХАЕВНА 261 8,50 %
5 АЙТИБАЕВ КУРБАНБЕК ГАЙЫПБЕКОВИЧ 239 7,78 %
6 АБДУЛЛАЕВ АЗИЗБЕК АШИМЖАНОВИЧ 166 5,41 %
7 СУЛТАНОВА САЛИМА ЭРГЕШОВНА 130 4,23 %
8 АЛТЫБАЕВА АЙНУРУ ТОЙЧИЕВНА 93 3,03 %
9 Против всех 49 1,60 %
10 МУРЗАЖИГИТ КЫЗЫ ЗАРЕМА 62 2,02 %
11 ИСАЕВА ГУЛНАЗ НАЗАРБАЕВНА 53 1,73 %
12 КАМИЛОВА ДИЛБАР ЗУЛПУЕВНА 48 1,56 %
13 БАРГИБАЕВА ЖИПАРГУл МУХТАРОВНА 44 1,43 %
14 ОРМОНОВА ЖАМАЛ АККОЗЕВНА 42 1,37 %
15 БЕРДИКУЛОВА ЭЛЬМИРА МАМАТЕМИНОВНА 23 0,75 %
№6 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КУДАЙБЕРДИЕВ АЛТЫНБЕК МУСАЖАНОВИЧ 2 957 27,32 %
2 ЭРГЕШОВ БЕКМУРЗА АСКАРБАЕВИЧ 1 674 15,46 %
3 ОМУРЗАКОВ АЛЫМБЕК ЗАМИРБЕКОВИЧ 1 391 12,85 %
4 АЛИМБЕКОВ НУРБЕК КААРЫЕВИЧ 1 378 12,73 %
5 САТЫВАЛДЫЕВА ГУЛНУРА ГАНЫБАЕВНА 819 7,57 %
6 ТОГУЗАКОВА АЙЖАН АБДИГАНЫЕВНА 753 6,96 %
7 АМАНОВА САНТАЛАТ АБДЫЛДАЕВНА 683 6,31 %
8 АРЗИБАЕВ БЕКБОЛОТ ОСКОНБАЕВИЧ 252 2,33 %
9 АБДЫЛДАЕВА КАНЗАДА АБДЫЛДАЕВНА 228 2,11 %
10 Против всех 215 1,99 %
11 КАЛДАРОВА ГҮЛНАРА КАЛДАРОВНА 178 1,64 %
12 ТОКТОСУНОВ АЛТЫНБЕК ТУРУСБЕКОВИЧ 117 1,08 %
13 ЖОРОЕВА ЭЛНУРА САБИРЖАНОВНА 117 1,08 %
14 ОСМОНАЛИЕВ ИЛИМБЕК ТОКТОГУЛОВИЧ 28 0,26 %
15 САДЫКОВА ВЕНЕРА НАЖИМИДИНОВНА 35 0,32 %
№7 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 КОЗУЕВ АЛИШЕР АБИБИЛЛАЕВИЧ 1 937 47,55 %
2 КУБАНЫЧБЕКОВ ИЛИМБЕК КУБАНЫЧБЕКОВИЧ 921 22,61 %
3 МАШРАПОВА ГҮЛАЙ ЭГЕМНАЗАРОВНА 281 6,90 %
4 ЮСУПОВ ЗАМИР БАЙЫШОВИЧ 280 6,87 %
5 ДЖЕЕНБАЕВА ГУЛУИПА АРСТАНБЕКОВНА 123 3,02 %
6 ЫДЫРЫСОВА ЧЫНАРКАН ОРОЗБАЕВНА 112 2,75 %
7 МАКАМБАЕВ СТАЛБЕК АБИБИЛЛАЕВИЧ 113 2,77 %
8 ОРМОНОВА АВАЗКАН ЧЫНБЕРДИЕВНА 109 2,68 %
9 ЧАЛОВА ГҮЛБАРЧЫН ТОЛОНБАЕВНА 63 1,55 %
10 АКЫЛ УУЛУ АКТИЛЕК 41 1,01 %
11 АТТОКУРОВА ГУЛЬМИРА НИШАНБАЕВНА 36 0,88 %
12 ЖЕЕНБЕКОВА ЧОЛПОН АБДЫЛДАЕВНА 27 0,66 %
13 БАКИР УУЛУ ТУРСУНБАЙ 18 0,44 %
14 Против всех 13 0,32 %
№8 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ПРИМОВ УЛАН БЕРДИБАЕВИЧ 1 710 26,66 %
2 САРЫБАШОВ ТААЛАЙБЕК НАСИРБЕКОВИЧ 1 411 22,00 %
3 АКАЕВ ЖАНАРБЕК КУБАНЫЧОВИЧ 1 372 21,39 %
4 ДЖОЛДОШОВА ЖЫЛДЫЗКАН АЙТИБАЕВНА 341 5,32 %
5 АШИМОВА ДИНАРА АШИМОВНА 260 4,05 %
6 ТОРОБЕКОВА НУРЖАМАЛ ТУРСУНАЛИЕВНА 158 2,46 %
7 КАЛМАМАТОВА ЭЛИЗА БАКАЛБАЕВНА 150 2,34 %
8 МАМЫРОВА БӨДӨШ АМАНБАЕВНА 131 2,04 %
9 ПАТИЕВ НУРКАНБЕК МАМАТОВИЧ 120 1,87 %
10 БЕРДИЕВ АККУЛУ ТАГАЕВИЧ 112 1,75 %
11 БААТЫРКУЛОВ ЗАЙНАЛ АХМАТОВИЧ 100 1,56 %
12 Против всех 51 0,80 %
13 МАДАЗИМОВ БЕКБОЛОТ АКИМОВИЧ 51 0,80 %
14 МАТИСАКОВ БЕШБОЛУШ ЖОРОБАЕВИЧ 54 0,84 %
15 ТУРГАНБАЕВ ДӨӨЛӨТБЕК УЛУКБЕКОВИЧ 54 0,84 %
16 СҮТҮЕВА ГҮЛАСЫЛ БУРКАНОВНА 68 1,06 %
17 ТОКТОРОВ МЫРЗАБЕК САРЫЕВИЧ 138 2,15 %
18 ЖУМАЕВА ДИНАРА НУРКАМИЛОВНА 37 0,58 %
19 МАМАЖАКЫПОВА ЧЫНАРА ЖУМАНАЗАРОВНА 37 0,58 %
20 ТОКТОРОВА КАРАМАТ БАЛТАБАЕВНА 37 0,58 %
21 СЕМЕТЕЙ КЫЗЫ АЙЗИРЕК 13 0,20 %
22 КИРГИЗОВА РАИСА АШИНОВНА 10 0,16 %
№9 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТОЛОНОВ ДАНИЯР ЭРМЕКОВИЧ 690 17,35 %
2 КАНТОРОЕВ КУБАНЫЧБЕК АБЫЛТАЕВИЧ 475 11,94 %
3 ТОЛТОЕВ ЭРНИс МУКАШБЕКОВИЧ 434 10,91 %
4 ДЖАЛИЛОВ АЗАМЖАН АБДУЛЛАЖАНОВИЧ 425 10,68 %
5 ЖУМАЕВ БАЙЫШ ЭРКЕБАЕВИЧ 340 8,55 %
6 АКАЕВ КЫЛЫЧБЕК МУТАЛИЕВИЧ 326 8,20 %
7 АБИТОВ ЖЕНИШБЕК ЭСЕНАЛИЕВИЧ 244 6,13 %
8 САИПБАЕВ НУРЛАНБЕК ЖАНЫБЕКОВИЧ 237 5,96 %
9 ТАЛИПОВ ЧЫНГЫЗ БАЗАРБАЕВИЧ 165 4,15 %
10 ТУРДУБАЕВА ГУЛЬМИРА МАМАЕВНА 138 3,47 %
11 ЭГЕНБЕРДИЕВА ЖЫЛДЫЗ АБДЫЛДАЕВНА 117 2,94 %
12 Против всех 42 1,06 %
13 АБЖАПАРОВА УУЛТАЙ АМАЛБЕКОВНА 79 1,99 %
14 КАДЫРАЛИЕВА ЫРГАЛ КАРМЫШАКОВНА 78 1,96 %
15 ДАУТ АХУНОВ САРДАРБЕК ИСМАИЛЖАНОВИЧ 56 1,41 %
16 ЭРКИНБАЕВА ГУЛЬНАРАХАН ДЖУМАКОВНА 59 1,48 %
17 ТОКТОМУРАТОВА ГУЛЬПЕРИ АБДЫЛДАЕВНА 24 0,60 %
18 КАДЫРОВА ЖЫЛДЫЗКАН ТУРУМБЕКОВНА 12 0,30 %
19 АКЫЛБЕК НУРСУЛТАН 11 0,28 %
20 УМАРБЕКОВ БОРОНБАЙ БАИТОВИЧ 13 0,33 %
21 БАТЫРОВА ТАШХОН ТЕМИРОВНА 7 0,18 %
22 НУРУНБЕТОВ СЫЙМЫКБЕК БАЛТАХУНОВИЧ 6 0,15 %
№10 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ЗУЛУШЕВ КУРМАНКУЛ ТОКТОРАЛЫЕВИЧ 2 118 30,25 %
2 ОМУРЗАКОВ СУЙУНБЕК АБДЫЛДАЕВИЧ 977 13,95 %
3 ОРМОНОВ УЛУГБЕК ЗУЛПУКАРОВИЧ 675 9,64 %
4 ЭРКЕБАЕВ ШҮКҮРБЕК МАМАЗАКИРОВИЧ 488 6,97 %
5 БААТЫРОВА ГҮЛНАРА МАРИШОВНА 447 6,38 %
6 КАДЫРБЕК КЫЗЫ НУРКЫЗ 442 6,31 %
7 АТТОКУРОВ АЗРЕТ АЛИ АКЫЛБЕКОВИЧ 604 8,63 %
8 КАРАШЕВ ААЛЫ АЗИМОВИЧ 271 3,87 %
9 ДЫЙКАНБАЕВ БОЛОТБЕК ЖУСУПОВИЧ 304 4,34 %
10 ЭСЕНБАЙ УУЛУ ТАЛАНТБЕК 130 1,86 %
11 ШАЛТАКОВА ГУЛБУ ЧАЛОВНА 114 1,63 %
12 НАРМАТОВА ОРОЗАЙЫМ КОЧКОНБАЕВНА 124 1,77 %
13 КЫДЫРШАЕВ ДАМИРБЕК ЭРМЕКБАЕВИЧ 152 2,17 %
14 САМАТОВ ЖЫРГАЛБЕК АЛИМБАЕВИЧ 85 1,21 %
15 КАСЫМОВА НУРЗИДА АБАБАКИРОВНА 38 0,54 %
16 БАКИРОВ АРТУР ЖЫЛДЫЗБЕКОВИЧ 15 0,21 %
17 Против всех 18 0,26 %
№11 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТАШИЕВ ШАИРБЕК КЫДЫРШАЕВИЧ 3 821 57,55 %
2 КЫЛЫЧБАЕВ АЛТЫНБЕК ТАИРОВИЧ 1 287 19,38 %
3 КАЛБЕРДИЕВА МАВЛЮДА КАЛМАМАТОВНА 600 9,04 %
4 САЛЯМОВА ВЕНЕРА ХАМЗАЕВНА 683 10,29 %
5 Против всех 83 1,25 %
6 КАМЧИБЕКОВА НУРЖАМАЛ МАТИСАКОВНА 166 2,50 %
№12 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ЧОЛПОНБАЙ УУЛУ БЕКМЫРЗА 2 854 26,39 %
2 МАСАБИРОВ ТАЛАЙБЕК АЙТМАМАТОВИЧ 2 051 18,96 %
3 АБДЫКАРОВ ТОЙГОНБАЙ ЖОРОБАЕВИЧ 1 235 11,42 %
4 МАМАТОВ БАКЫТБЕК САМАГАНОВИЧ 1 051 9,72 %
5 ТИЛЛЕБАЕВ ТЕМИРБЕК КЫРГЫЗБАЕВИЧ 956 8,84 %
6 КУРМАНАЛИЕВА ЖЫЛДЫЗ КОЧКОРАЛИЕВНА 391 3,62 %
7 ОМОШЕВ ЭРМЕКБАЙ АЛЯНОВИЧ 356 3,29 %
8 КАЙЫПОВ СУЛАЙМАН ТУРДУЕВИЧ 218 2,02 %
9 РАХМАН МЕДЕР 208 1,92 %
10 АКБАЕВ АВАЗБЕК АБДИРАХМАНОВИЧ 417 3,86 %
11 КОЙЧУМАНОВА НУРКАН КАДЫРОВНА 223 2,06 %
12 КАРАБЕКОВА КЫЗЖИБЕК СОВЕТОВНА 166 1,53 %
13 ЭРМАТОВ НУРДИН МАНАПОВИЧ 185 1,71 %
14 КАМБАРОВА ГУЛМИРА БЕКЕНОВНА 145 1,34 %
15 ЖАЛИЛОВА ГҮЛЬНАЗ ТАЖИБАЕВНА 134 1,24 %
16 Против всех 94 0,87 %
17 ЭННАЗАРОВ САНЖАРБЕК АРЗЫКУЛОВИЧ 93 0,86 %
18 СУЛТАНОВА РОЗА АЖИМАМАТОВНА 21 0,19 %
19 ЖУСУПОВА ЗАЙНАПХАН БАЛТАБАЕВНА 17 0,16 %
№13 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 АЛТЫНБЕКОВ АЙБЕК 2 456 36,10 %
2 СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК УСЕНОВИЧ 792 11,64 %
3 МАМЫТОВ ТАЛАНТ ТУРДУМАМАТОВИЧ 737 10,83 %
4 НЫШАНОВ САЙДУЛЛА КАНБОЛОТОВИЧ 720 10,58 %
5 НУРБАЕВА ГҮЛНАЗ АБДУЛАТИПОВНА 734 10,79 %
6 КАРАБЕКОВА АЙГҮЛ АСАНОВНА 506 7,44 %
7 СУЛТАНОВА ОЛМАСКАН АБДЫКАПАРОВНА 337 4,95 %
8 ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА 194 2,85 %
9 САИПОВ АЙБЕК САТЫБЕКОВИЧ 101 1,48 %
10 ЖЭЭНБЕКОВА ГУЛНАЗ КАМЫТОВНА 76 1,12 %
11 Против всех 51 0,75 %
12 КУРБАНАЛИЕВ ЖАНЫБЕК МАСАБИРОВИЧ 60 0,88 %
13 АБДАЛИЕВ МЕЙКИНБЕК АКИМОВИЧ 31 0,46 %
14 КЕНЖЕБАЕВ НУРЛАНБЕК ИСРАИЛЖАНОВИЧ 7 0,10 %
15 МАМАТАЛИЕВА МУНАРА ДАНИЯРБЕКОВНА 2 0,03 %
№14 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 БОРБИЕВ БОЛОТБЕК ИБРАИМОВИЧ 2 484 31,14 %
2 СУЛАЙМАНОВ КУНДУЗБЕК КОШАЛИЕВИЧ 1 564 19,61 %
3 ДУЙШЕНБИЕВ РАЙИМБЕРДИ СЕЙДАКМАТОВИЧ 1 217 15,26 %
4 КУЛТАЕВА ГУЛШАРКАН ОКОНОВНА 1 021 12,80 %
5 УТУРБАЕВА МАРИЯКАН ТӨЛӨГӨНОВНА 653 8,19 %
6 ЭРГЕШБАЕВА ТАТТУУБҮБҮ НУРБЕКОВНА 280 3,51 %
7 ЖУМАБЕКОВА ТУРДУКАН АБДЫКАРЫЕВНА 146 1,83 %
8 ЖАПАРОВА ЖЕҢИШГҮЛ МОЛДОКЕРИМОВНА 147 1,84 %
9 МАМЫТКАНОВА ТАМАРА АКИМЖАНОВНА 148 1,86 %
10 Против всех 114 1,43 %
11 ЭСЕНКУЛОВ АРНО ТОЛОБЕКОВИЧ 125 1,57 %
12 ТОЛУБАЕВА НУРАИДА НУРЖАКЫПОВНА 41 0,51 %
13 БЕРДИМУРАТОВА ГҮЛЖАН КАЛПАКБАЕВНА 37 0,46 %
№15 многомандатный избирательный округ — подробнее
ФИО кандидата / «Против всех»Количество учтённых голосов%
1 ТУРГУНБЕК УУЛУ НУРЛАНБЕК 4 027 26,35 %
2 ТУРСУНБАЕВ АЗИЗБЕК АТАКОЗУЕВИЧ 1 945 12,73 %
3 ЭРБАЕВ АЛИШЕР ТАШБАЕВИЧ 1 723 11,28 %
4 НЫШАНОВ ДЖАЙЛООБАЙ ДАНИБАЕВИЧ 1 311 8,58 %
5 АБДИБАЕВА АЙСАРАКАН НЫШАНОВНА 1 212 7,93 %
6 НАРИМАНОВ ТУРГУНБЕК НАРИМАНОВИЧ 1 159 7,59 %
7 КЕРИМБАЕВ МУРАТАЛЫ ТОПЧУБАЕВИЧ 983 6,43 %
8 ТУМАНБАЕВА РАДА МУРАТАЛЫЕВНА 1 038 6,79 %
9 МАМЫРАЛИЕВ БЕКТЕМИр КУДАЙБЕРДИЕВИЧ 723 4,73 %
10 ӨНӨРБАЕВА РАХИЯ РАЙЫМБЕКОВНА 370 2,42 %
11 УМАРОВ АДЫЛ УМАРОВИЧ 275 1,80 %
12 ЭШБАЕВА МИРГҮЛ АЛМАНБЕТОВНА 161 1,05 %
13 АБДИБАЕВА САЛТАНАТ НЫШАНОВНА 166 1,09 %
14 КУЛБАЕВА ЗУЛАЙКА ЭШМАТОВНА 108 0,71 %
15 Против всех 56 0,37 %
16 МЫРЗАЕВ МИРЛАН ЖУМАДИЛОВИЧ 23 0,15 %

