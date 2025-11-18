В КР вводится новый закон о безопасности пищевой продукции «от поля до стола»

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «Об обеспечении безопасности пищевой продукции в Кыргызской Республике». Он устанавливает единые правила контроля качества и безопасности еды на всех этапах — от производства до продажи и утилизации. Документ вступит в силу через 12 месяцев.

Закон распространяется на всю пищевую продукцию, производимую в Кыргызстане и импортируемую в страну, а также на корма, воду, материалы и изделия, контактирующие с продуктами. От его действия освобождена лишь продукция для личного потребления, не предназначенная для продажи.

Ключевым элементом новой системы становится рискориентированный подход: все меры по обеспечению безопасности будут базироваться на анализе рисков, в том числе с учетом рекомендаций комиссии «Кодекс Алиментариус» и международных ветеринарных стандартов.

Закон вводит обязательную прослеживаемость продукции — субъекты должны документально фиксировать путь товара, сырья и материалов на всех этапах, хранить эти данные и регистрироваться в государственной информационной системе прослеживаемости.

Отдельный блок норм посвящен требованиям к первичному производству, переработке, хранению, транспортировке, упаковке и маркировке. Прописываются стандарты для питьевой воды, льда и пара, используемых в производстве, а также требований к оборудованию и материалам, которые не должны менять состав продукта или влиять на его безопасность.

Усилены требования к персоналу: работники, занятые в производстве и обороте продуктов питания, обязаны проходить медосмотры и гигиеническое обучение.

Особое внимание уделено специализированным продуктам — детскому, лечебному и профилактическому питанию, спортивным и диетическим продуктам, БАДам.

Для них закреплены повышенные требования к безопасности и соответствию заявленным свойствам. Закон закрепляет возможность фортификации продуктов (обогащение витаминами и минералами) по перечням и правилам, которые утвердит кабинет министров.

Государственный контроль за исполнением закона будет осуществляться через три формы: проверки, государственный мониторинг и аудит систем управления безопасностью пищевых продуктов. Результаты аудита будут использовать для оценки степени риска и планирования проверок, но сами по себе не повлекут административных санкций.

В случае выявления опасной продукции предусматриваются механизмы ее отзыва, изъятия, утилизации или уничтожения за счет собственника.

Лица, нарушающие требования закона, будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях. Кабинету министров поручено в шестимесячный срок подготовить необходимые подзаконные акты и привести свои решения в соответствие с новым законом.