Садыр Жапаров объяснил причины дефицита электроэнергии и ужесточения выдачи прав

Президент Садыр Жапаров выступил с обращением к гражданам и подробно остановился на ситуации в энергетике, обслуживании госдолга и реформе системы выдачи водительских удостоверений. Текст опубликован им в социальных сетях.

Электроэнергия и тарифы

Глава государства заявил, что инициатива по использованию электроэнергии без ограничений в осенне-зимний период озвучена ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» без согласования с Министерством энергетики и вызвала неверное понимание у населения. По его поручению подключение к безлимитному тарифу временно приостановлено.

Руководству НЭСК объявлены дисциплинарные взыскания: генеральному директору и его заместителю вынесены выговоры, начальник управления продаж электроэнергии освобожден от должности.

Садыр Жапаров пояснил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище сейчас на 2 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году. Для обеспечения стабильности энергосистемы государство вынуждено закупать электроэнергию извне. Он призвал граждан экономить потребление, отметив, что «каждая лампочка — это сотни литров воды в Токтогулке и дополнительные расходы бюджета».

Реформы и инвестиции в энергетику

По словам президента, с 2020 года долг энергетического сектора удалось снизить со 137 миллиардов до 25 миллиардов сомов. Введены и модернизируются ГЭС, развивается солнечная и ветровая энергетика, строится ТЭЦ в Кара-Кече мощностью 1 тысяча 200 мегаватт, запуск которой ожидается через 2,5 года. После ввода ТЭЦ зимний дефицит электроэнергии будет полностью устранен, заявил Садыр Жапаров.

Также продолжаются работы по строительству и реконструкции малых и средних ГЭС: в 2025-2027 годах планируется ввод десятков объектов суммарной мощностью более 500 мегаватт.

Внешний и внутренний долг

Глава государства сообщил, что с 2020 по 2025 год на обслуживание госдолга направлено 285,4 миллиарда сомов, из которых 170,5 миллиарда — внешний долг, 114,9 миллиарда — внутренний. Он заметил, что при текущих темпах экономического роста внешний долг будет погашен к 2035-му.

Особое внимание Садыр Жапаров уделил проектам, реализуемым не за счет бюджета, включая железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан. По его словам, этот проект будет коммерческим и не увеличит госдолг.

Водительские удостоверения и ДТП

Президент заявил, что «до 90 процентов водительских удостоверений в прошлые годы получены без полноценного обучения». Он сообщил о введении обязательного курса по ПДД для учеников 11-12-х классов в 14 месяцев и ужесточении экзаменов в автошколах.

«Покупка прав будет невозможна», — подчеркнул Садыр Жапаров.

По его данным, с 2014 года в ДТП погибло более 9,9 тысячи человек, пострадало более 121 тысячи.

И назвал ситуацию «тихой войной на дорогах».